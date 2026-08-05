Pedro Escobedo, 5 de agosto de 2026.- Infonavit tiene en proceso administrativo con el municipio de Pedro Escobedo dos proyectos de vivienda: uno de mil 300 unidades y otro de 700, destinados a trabajadores con menores ingresos.
Así lo informó el presidente municipal Juan Alberto Nava Cruz tras una reunión en la que participaron el gobernador del estado y el director nacional del organismo.
De acuerdo con Nava Cruz, la reunión tuvo como propósito informar sobre el avance en el proyecto de vivienda del gobierno federal, que proyecta más de 40 mil viviendas para el estado de Querétaro.
El alcalde señaló que los proyectos en proceso se ubicarían en la zona conurbada del municipio, en las inmediaciones de la cabecera y la localidad de Lira, y que están dirigidos al sector de la población con menores ingresos dentro del padrón de derechohabientes de Infonavit.
Nava Cruz indicó que la demanda de vivienda en el municipio es considerable. Mencionó que en una reunión previa con representantes estatales del organismo le informaron que hay más de 3 mil créditos sin aplicar en Pedro Escobedo.
En materia de empleo, el alcalde señaló que la construcción es uno de los principales generadores de empleo a nivel nacional, y adelantó que buscarán que los proyectos incluyan como contraprestación la contratación de mano de obra del municipio.