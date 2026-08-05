Infonavit proyecta 2 mil viviendas en Pedro Escobedo para trabajadores de bajos ingresos

Los desarrollos se ubicarían en la zona conurbada de la cabecera municipal y la localidad de Lira; hay más de 3 mil créditos sin aplicar en el municipio.

Reunión de autoridades municipales de Pedro Escobedo con el director de Infonavit sobre proyectos de vivienda social en el municipio

El alcalde Juan Alberto Nava Cruz informó sobre los proyectos de vivienda de Infonavit en Pedro Escobedo tras la reunión con el gobernador y el director nacional del organismo.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo, 5 de agosto de 2026.- Infonavit tiene en proceso administrativo con el municipio de Pedro Escobedo dos proyectos de vivienda: uno de mil 300 unidades y otro de 700, destinados a trabajadores con menores ingresos.

Así lo informó el presidente municipal Juan Alberto Nava Cruz tras una reunión en la que participaron el gobernador del estado y el director nacional del organismo.

De acuerdo con Nava Cruz, la reunión tuvo como propósito informar sobre el avance en el proyecto de vivienda del gobierno federal, que proyecta más de 40 mil viviendas para el estado de Querétaro.

El alcalde señaló que los proyectos en proceso se ubicarían en la zona conurbada del municipio, en las inmediaciones de la cabecera y la localidad de Lira, y que están dirigidos al sector de la población con menores ingresos dentro del padrón de derechohabientes de Infonavit.

Nava Cruz indicó que la demanda de vivienda en el municipio es considerable. Mencionó que en una reunión previa con representantes estatales del organismo le informaron que hay más de 3 mil créditos sin aplicar en Pedro Escobedo.

En materia de empleo, el alcalde señaló que la construcción es uno de los principales generadores de empleo a nivel nacional, y adelantó que buscarán que los proyectos incluyan como contraprestación la contratación de mano de obra del municipio.

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