Pedro Escobedo lleva décadas sin planta de tratamiento y sus aguas negras descargan en la autopista

El propio alcalde reconoció el problema: la descarga contamina el divisor central y afecta a industrias y vecinos de la cabecera desde hace décadas.

El alcalde de Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava Cruz, durante la entrevista en que reconoció que el drenaje de la cabecera descarga aguas negras en la autopista desde la fundación del municipio.

Juan Alberto Nava Cruz reconoció que Pedro Escobedo lleva décadas sin planta de tratamiento y que resolver el problema requiere una inversión estimada en más de 80 millones de pesos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

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Pedro Escobedo, 5 de agosto de 2026.- El drenaje de la cabecera municipal de Pedro Escobedo descarga sus aguas negras directamente en el divisor central de la autopista desde la propia fundación del municipio, sin que ninguna administración haya resuelto el problema.

Lo reconoció el propio alcalde Juan Alberto Nava Cruz: se trata de una falla de décadas que genera olores, afecta a la industria instalada en la zona y a los vecinos de la cabecera, y para la que el municipio aún no tiene inversión comprometida.

Nava Cruz señaló que gestiona ante la Comisión Estatal de Aguas la construcción de una planta regional de tratamiento. El costo estimado supera los 80 millones de pesos. El municipio ya cuenta con un predio disponible colindante a ejidos de la zona, pero el inicio de la obra depende de una autorización que no ha llegado.

El alcalde reconoció además que la falta de infraestructura de drenaje no se limita a la cabecera: varias comunidades rurales padecen desbordamientos durante la época de lluvias.

En las localidades donde las condiciones del terreno impiden construir drenajes convencionales, el municipio busca implementar biodigestores como alternativa a las fosas sépticas tradicionales.

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