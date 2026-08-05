Pedro Escobedo, 5 de agosto de 2026.- El drenaje de la cabecera municipal de Pedro Escobedo descarga sus aguas negras directamente en el divisor central de la autopista desde la propia fundación del municipio, sin que ninguna administración haya resuelto el problema.
Lo reconoció el propio alcalde Juan Alberto Nava Cruz: se trata de una falla de décadas que genera olores, afecta a la industria instalada en la zona y a los vecinos de la cabecera, y para la que el municipio aún no tiene inversión comprometida.
Nava Cruz señaló que gestiona ante la Comisión Estatal de Aguas la construcción de una planta regional de tratamiento. El costo estimado supera los 80 millones de pesos. El municipio ya cuenta con un predio disponible colindante a ejidos de la zona, pero el inicio de la obra depende de una autorización que no ha llegado.
El alcalde reconoció además que la falta de infraestructura de drenaje no se limita a la cabecera: varias comunidades rurales padecen desbordamientos durante la época de lluvias.
En las localidades donde las condiciones del terreno impiden construir drenajes convencionales, el municipio busca implementar biodigestores como alternativa a las fosas sépticas tradicionales.