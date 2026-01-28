Pavimentarán Las Águilas, Colosio y otras vialidades en San Juan del Río

Avenida Las Águilas, Luis Donaldo Colosio, vialidad del Hospital General, Cantera y San Rafael recibirán mejoramiento durante cinco días mediante maquinaria especializada estatal con inversión municipal en materiales.

Maquinaria especializada para pavimentación de vialidades en zona oriente de San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, durante coordinación de trabajos de pavimentación con Comisión Estatal de Infraestructura.

San Juan del Río, 28 de enero de 2026. - Cinco vialidades en zona oriente serán repavimentadas en los próximos días con maquinaria especializada facilitada por el gobierno del estado.

Se trata de Avenida Las Águilas, Luis Donaldo Colosio, la vialidad del Hospital General, Cantera y San Rafael. La Comisión Estatal de Infraestructura facilitará el equipo pesado mientras el municipio aportará materiales y renta de maquinaria complementaria, informó el alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Las Águilas presenta deterioro en todo su trayecto y conecta colonias de la zona oriente. Colosio requiere intervención por su amplitud y longitud que conecta con vialidades principales. La vialidad del Hospital General enlaza el desarrollo urbano antiguo con el nuevo crecimiento hacia el oriente del municipio.

Maquinaria especializada operará en circuito Cantera-San Rafael

Cantera y San Rafael formarán un circuito rehabilitado en paralelo durante los trabajos. El municipio solicitará la extensión de cinco a 10 días para ampliar el alcance a ocho vialidades totales. Servicios Públicos Municipales coordinará la logística operativa de pavimentación con la coordinadora estatal Sonia Carrillo.

El programa replica el esquema aplicado en Arrayanes donde se rehabilitaron vialidades completas. La inversión municipal cubre materiales y equipo especializado que complementa la maquinaria estatal. El volumen exacto de asfalto dosificado se informará una vez concluidos los trabajos de esta primera etapa.

Los trabajos se realizarán en horario diurno con posibles afectaciones temporales a la circulación. El municipio informará rutas alternas mediante Servicios Públicos Municipales conforme avancen las intervenciones en cada vialidad durante la semana de trabajos programada.

