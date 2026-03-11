Querétaro, 11 de marzo de 2026. —Talleres, conferencias, consultorías familiares y círculos de apoyo forman parte del Programa Municipal de Fortalecimiento Familiar que el Cabildo de Querétaro aprobó por unanimidad para su implementación durante 2026.
La iniciativa, que operará el Instituto Municipal de la Familia, busca prevenir la violencia y fortalecer los vínculos afectivos entre las familias queretanas mediante actividades de formación e intervención directa.
El programa surge en un contexto en el que la recomposición del tejido social se ha convertido en prioridad para gobiernos municipales de la entidad.
El Instituto Municipal de la Familia de Querétaro, encargado de promover la prosperidad y la paz social entre las familias del municipio, será el organismo responsable de coordinar y ejecutar las acciones previstas en el programa a lo largo del año.
Entre las líneas de acción aprobadas destacan los talleres de formación y los círculos de apoyo enfocados en fortalecer vínculos afectivos al interior de las familias.
También se contemplan conferencias y consultorías familiares orientadas a la prevención de la violencia, así como dinámicas que fomenten la conciliación entre la vida laboral y familiar de los habitantes del municipio.
El objetivo del programa es preservar el bienestar familiar a través de tres ejes: formación, intervención y fortalecimiento. Con ello se busca impulsar el desarrollo de la familia como elemento fundamental de la sociedad, según lo establecido en la iniciativa avalada por los integrantes del Cabildo queretano.
¿Qué otras acciones aprobó el Cabildo de Querétaro?
En la misma sesión ordinaria, las y los regidores aprobaron el reconocimiento como beneficiaria del finado José Rafael Ávila Rivera a la ciudadana Raquel Rivera Avendaño, a quien se concedió el inicio del trámite de pensión por muerte correspondiente.