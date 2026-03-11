Aprueban Programa de Fortalecimiento Familiar 2026 en Querétaro

El Instituto Municipal de la Familia operará talleres, conferencias y círculos de apoyo para prevenir violencia y fortalecer vínculos.

Sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Querétaro donde se aprobó el Programa de Fortalecimiento Familiar 2026

Integrantes del Cabildo de Querétaro durante la sesión en que se aprobó por unanimidad el programa familiar.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 11 de marzo de 2026. —Talleres, conferencias, consultorías familiares y círculos de apoyo forman parte del Programa Municipal de Fortalecimiento Familiar que el Cabildo de Querétaro aprobó por unanimidad para su implementación durante 2026.

La iniciativa, que operará el Instituto Municipal de la Familia, busca prevenir la violencia y fortalecer los vínculos afectivos entre las familias queretanas mediante actividades de formación e intervención directa.

El programa surge en un contexto en el que la recomposición del tejido social se ha convertido en prioridad para gobiernos municipales de la entidad.

El Instituto Municipal de la Familia de Querétaro, encargado de promover la prosperidad y la paz social entre las familias del municipio, será el organismo responsable de coordinar y ejecutar las acciones previstas en el programa a lo largo del año.

Entre las líneas de acción aprobadas destacan los talleres de formación y los círculos de apoyo enfocados en fortalecer vínculos afectivos al interior de las familias.

También se contemplan conferencias y consultorías familiares orientadas a la prevención de la violencia, así como dinámicas que fomenten la conciliación entre la vida laboral y familiar de los habitantes del municipio.

El objetivo del programa es preservar el bienestar familiar a través de tres ejes: formación, intervención y fortalecimiento. Con ello se busca impulsar el desarrollo de la familia como elemento fundamental de la sociedad, según lo establecido en la iniciativa avalada por los integrantes del Cabildo queretano.

¿Qué otras acciones aprobó el Cabildo de Querétaro?

En la misma sesión ordinaria, las y los regidores aprobaron el reconocimiento como beneficiaria del finado José Rafael Ávila Rivera a la ciudadana Raquel Rivera Avendaño, a quien se concedió el inicio del trámite de pensión por muerte correspondiente.

