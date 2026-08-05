San Juan del Río, 5 de agosto de 2026.- El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, señaló que el programa que mayor satisfacción personal le ha generado es el transporte comunitario gratuito en Santa Rosa Jáuregui y otras comunidades del municipio.
Describió que, antes del programa, algunos habitantes debían caminar hasta una hora para alcanzar un transporte público, o gastar entre 500 y 600 pesos diarios en taxi para acudir a una consulta médica.
"Hoy los estamos llevando cero pesos de manera segura, de manera eficiente desde las comunidades hasta cualquier parte de la zona metropolitana", afirmó el alcalde, quien subrayó que la medida beneficia a quienes más lo necesitan.
En materia de infraestructura, Macías indicó que su administración concentra el gasto en obra pluvial y de drenaje sanitario, a las que definió como condiciones mínimas dignas, antes que en proyectos de mayor visibilidad.
En seguridad, citó una medición de percepción —cuya denominación no fue posible reconstruir con claridad en la grabación— que lo ubica como la segunda ciudad más segura del país en ese indicador, según él.
También mencionó una medición de competitividad que coloca a la zona metropolitana en el primer lugar nacional, sin precisar la fuente ni el periodo de referencia.
Sobre conectividad, el alcalde informó que su gobierno instaló internet gratuito para los locatarios de los mercados públicos municipales, beneficiando a 2,100 de ellos, con lo que el número de puntos de acceso gratuito en la ciudad supera los 200.
"El internet ya es un derecho humano fundamental y la autoridad tiene que entrar", sostuvo.
Macías participó en un evento de vivienda en San Juan del Río junto al gobernador Mauricio Kuri González y representantes del gobierno federal. Señaló que su municipio trabaja en un programa conjunto con el estado y la federación para apoyar a ciudadanos en la adquisición de vivienda.
Al ser consultado sobre sus perspectivas políticas, el alcalde respondió que su atención está puesta por completo en gobernar. "La verdad es que ahorita no estoy pensando en eso, mi concentración es total de gobierno. No estoy distraído ni en campañas, ni encuestas, ni en temas electorales", dijo.