Felifer Macías destaca logros de su gobierno: transporte, seguridad e internet

El municipio opera transporte sin costo en Santa Rosa Jáuregui y suma más de 200 puntos de internet gratuito en la ciudad.

Alcalde Felifer Macías Olvera presenta logros de su gobierno municipal en Querétaro: transporte gratuito, internet y seguridad

Macías Olvera destacó el transporte comunitario gratuito en Santa Rosa Jáuregui y más de 200 puntos de internet en la ciudad como los programas más relevantes de su administración.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de agosto de 2026.- El alcalde de Querétaro, Felifer Macías Olvera, señaló que el programa que mayor satisfacción personal le ha generado es el transporte comunitario gratuito en Santa Rosa Jáuregui y otras comunidades del municipio.

Describió que, antes del programa, algunos habitantes debían caminar hasta una hora para alcanzar un transporte público, o gastar entre 500 y 600 pesos diarios en taxi para acudir a una consulta médica.

"Hoy los estamos llevando cero pesos de manera segura, de manera eficiente desde las comunidades hasta cualquier parte de la zona metropolitana", afirmó el alcalde, quien subrayó que la medida beneficia a quienes más lo necesitan.

En materia de infraestructura, Macías indicó que su administración concentra el gasto en obra pluvial y de drenaje sanitario, a las que definió como condiciones mínimas dignas, antes que en proyectos de mayor visibilidad.

En seguridad, citó una medición de percepción —cuya denominación no fue posible reconstruir con claridad en la grabación— que lo ubica como la segunda ciudad más segura del país en ese indicador, según él.

También mencionó una medición de competitividad que coloca a la zona metropolitana en el primer lugar nacional, sin precisar la fuente ni el periodo de referencia.

Sobre conectividad, el alcalde informó que su gobierno instaló internet gratuito para los locatarios de los mercados públicos municipales, beneficiando a 2,100 de ellos, con lo que el número de puntos de acceso gratuito en la ciudad supera los 200.

"El internet ya es un derecho humano fundamental y la autoridad tiene que entrar", sostuvo.

Macías participó en un evento de vivienda en San Juan del Río junto al gobernador Mauricio Kuri González y representantes del gobierno federal. Señaló que su municipio trabaja en un programa conjunto con el estado y la federación para apoyar a ciudadanos en la adquisición de vivienda.

Al ser consultado sobre sus perspectivas políticas, el alcalde respondió que su atención está puesta por completo en gobernar. "La verdad es que ahorita no estoy pensando en eso, mi concentración es total de gobierno. No estoy distraído ni en campañas, ni encuestas, ni en temas electorales", dijo.

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