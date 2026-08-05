Cabrera Valencia pide clínica del IMSS y bachillerato para la zona oriente de San Juan del Río

El municipio también negocia con desarrolladores la ampliación del puente sobre el arroyo que embotella la avenida Universidad, arteria que comunica Prados de Cerro Gordo con el resto de la ciudad.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia durante la entrega de viviendas Infonavit en el fraccionamiento Prados de Cerro Gordo, San Juan del Río.

Cabrera Valencia planteó en Prados de Cerro Gordo la falta de clínica del IMSS, bachillerato y la necesidad de ampliar el puente sobre el arroyo que embotella la avenida Universidad.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 5 de agosto de 2026.— El alcalde Roberto Cabrera Valencia gestionó ante el gobierno federal la instalación de una clínica del IMSS en la zona oriente de San Juan del Río, donde el ritmo de construcción de vivienda desbordó la cobertura de los centros de salud existentes.

Cabrera Valencia señaló que la mayoría de los trabajadores que habitan los nuevos fraccionamientos son derechohabientes del Seguro Social y que ya no son atendidos con oportunidad en las instalaciones actuales, que quedaron rezagadas respecto de la expansión habitacional.

El planteamiento lo hizo durante la entrega de viviendas en el fraccionamiento Prados de Cerro Gordo, donde más de 140 familias sanjuanenses recibieron un crédito Infonavit.

Señaló que la zona oriente, delimitada por el arroyo que separa esa franja del resto de la ciudad, ya supera los 150,000 habitantes en su estimación, lo que la convierte en una de las concentraciones urbanas más densas del municipio.

En materia educativa, el alcalde indicó que el municipio tiene en trámite un bachillerato para esa área. Precisó que el Ayuntamiento ya tiene habilitados terrenos de equipamiento urbano —áreas de donación que los desarrolladores aportan como requisito para licencias de construcción— para escuelas y, en paralelo, para los futuros centros de salud.

Además, informó que gestionó con el gobierno del estado la apertura de un nuevo centro de salud como complemento a la clínica del IMSS, dado que el equipamiento más cercano, ubicado en la colonia La Foresta, quedó alejado del crecimiento más reciente.

Sobre el abasto de agua, señaló que se encuentra en proceso la perforación de un pozo que, una vez concluida, será entregado a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) para que adopte el servicio.

El recurso hídrico es, en palabras del propio edil, el servicio más vital e indispensable para cualquier desarrollo habitacional en el estado.

El problema de movilidad más urgente que identificó Cabrera Valencia es la insuficiencia del puente sobre el arroyo que da acceso a esa zona. Explicó que la estructura fue construida originalmente para una zona rural y que no tiene las dimensiones necesarias para el tránsito que genera el nuevo oriente de la ciudad, generando un cuello de botella en la avenida Universidad.

El municipio negocia con los desarrolladores y con Infonavit que contribuyan a la ampliación del puente como parte de las obras de cabecera o accesorias que condicionan las licencias de construcción.

Para mayor detalle sobre esas gestiones, remitió a la secretaria de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Edith Álvarez Flores.

San Juan del Río es, de acuerdo con Cabrera Valencia, uno de los municipios con mayor incremento demográfico del país entre las ciudades que no están conurbadas a una zona metropolitana de capital estatal, junto con Los Cabos y el municipio de Solidaridad en Quintana Roo, además de León, Guanajuato.

Infonavit, señaló, proyecta más de 40,000 créditos para el municipio en el sexenio actual, de los cuales 10,000 corresponden a San Juan del Río y 22,000 al municipio de El Marqués.

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