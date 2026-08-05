San Juan del Río, 5 de agosto de 2026.—El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregó 126 viviendas a familias de bajos ingresos en el desarrollo habitacional Así de San Juan, en San Juan del Río, dentro del Programa de Vivienda para el Bienestar.

El director general del organismo, Octavio Romero Oropesa, informó que el precio de cada unidad ronda los 600 mil pesos, aproximadamente la mitad del valor comercial de una vivienda equivalente.

Romero Oropesa explicó que el descuento es posible por dos factores: el convenio entre la Federación, el estado y los municipios para exentar permisos, licencias y trámites que normalmente se cargan al costo de construcción; y el financiamiento directo con el fondo del Infonavit, que cuenta con más de un billón 100 mil millones de pesos en reservas —sin necesidad de acudir al sistema bancario ni de cargar intereses a las obras.





La unidades tienen una superficie mínima de 60 metros cuadrados, cuentan con sala, comedor, cocina, baño completo, cuarto de servicio y acceso a agua, luz y drenaje, y se ubican dentro de áreas urbanas o periurbanas con transporte.

Para Querétaro, el Infonavit tiene una meta de 40 mil viviendas durante la actual administración federal, con una inversión superior a los 25 mil millones de pesos. Al momento del evento, ya había 16 mil unidades contratadas y el director del organismo anticipó que en las próximas semanas se sumarán 20 mil más, lo que representaría el 90 por ciento de la meta. Romero Oropesa señaló que el estado tiene un déficit de 154 mil viviendas, cifra registrada en el censo más reciente —de hace más de seis años— y que actualmente podría ser mayor.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, el gobernador Mauricio Kuri González y autoridades de los tres órdenes de gobierno encabezaron la entrega de 126 viviendas del Programa de Vivienda para el Bienestar en San Juan del Río. rotativo.com.mx

El gobernador Mauricio Kuri González respaldó el programa e indicó que el gobierno estatal asumirá las gestiones necesarias para que los proyectos avancen. "Cuenten con mi gobierno y seguramente con los gobiernos municipales para todo lo que se necesite para ayudar", dijo Kuri González.

El presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia también destacó la importancia del evento y agradeció la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Elena Vega Rangel, secretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), quien estuvo presente en representación de la presidenta de México, explicó que el Programa de Vivienda para el Bienestar contempla cuatro componentes: la construcción de 1 millón 800 mil viviendas nuevas en el país para personas que ganan hasta dos salarios mínimos; 1 millón 800 mil apoyos o créditos de mejoramiento; la entrega de 1 millón de escrituras; y la reestructuración de créditos denominados impagables. Para Querétaro, la meta total suma 48 mil 500 unidades nuevas —40 mil a cargo del Infonavit y 8 mil 500 de otras instituciones, incluyendo la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fovissste.

Familias beneficiarias recibieron las llaves y documentos de sus nuevas viviendas durante la entrega de 126 casas del Programa de Vivienda para el Bienestar del Infonavit, realizada en el desarrollo Así de San Juan, en San Juan del Río. rotativo.com.mx

Romero Oropesa también informó sobre la reestructuración de créditos que el Infonavit clasificó como impagables: préstamos en los que los derechohabientes pagaban mensualmente sin que su deuda disminuyera. Al 31 de diciembre del año pasado quedaron reestructurados 4 millones 856 mil créditos en todo el país. El funcionario citó casos concretos de San Juan del Río: una beneficiaria a quien se le prestaron 76 mil pesos, pagó 510 mil a lo largo de los años y aun así acumulaba una deuda de 935 mil pesos; con la reestructuración, su saldo quedó en cero. En otro caso, un derechohabiente al que se le prestaron 91 mil pesos llegó a deber 1 millón 100 mil pesos, deuda que también quedó cancelada.

El acceso al programa no exige trámites. Romero Oropesa señaló que los únicos requisitos son ganar menos de tres salarios mínimos al año y no tener un crédito hipotecario previo. El buró de crédito ya no es condicionante. El director del Infonavit subrayó que trabajadores desde los 18 años con seis meses cotizados pueden solicitar crédito.

Adicionalmente, el organismo informó que en Querétaro se liberarán de forma gratuita más de 130 créditos cuyos titulares ya los pagaron en su totalidad pero no realizaron el trámite de liberación de gravamen en el Registro Público, por desconocimiento o por el costo del proceso.