San Juan del Río, 5 de agosto de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Luis Nava, evitó hacer un pronunciamiento formal sobre una posible candidatura a la gubernatura de Querétaro, pero dejó abierta su participación política al señalar que "siempre van a contar conmigo" y que estará "en la trinchera con toda la disposición de dar lo mejor para que las familias salgan adelante".
Nava descartó hacer anuncios de posicionamiento político en este momento y sostuvo que las definiciones dependen de los tiempos del proceso electoral.
En su lugar, destacó los resultados de su gestión como respaldo: el programa Ecoinversión Social ha atendido a más de 600 familias este año mediante la entrega de electrodomésticos, y la estrategia Aquí Contigo realizó su más reciente evento en la comunidad de San Pedro Aguacatlán con una proyección de cine comunitario orientada a fortalecer el tejido social.
"Hoy por hoy con hechos, la gente espera y con hechos estamos nosotros buscando recuperar esa confianza de la ciudadanía", señaló el secretario.