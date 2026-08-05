Luis Nava deja abierta su participación política sin hacer anuncio formal de candidatura

Nava señaló que su prioridad es dar resultados; citó más de 600 familias atendidas con el programa Ecoinversión Social.

El secretario de Desarrollo Social de Querétaro, Luis Nava, participa en un encuentro con productores durante un evento en San Juan del Río.

El secretario de Desarrollo Social de Querétaro, Luis Nava, afirmó que respetará los tiempos del proceso electoral para definir una posible candidatura a la gubernatura y destacó los resultados de los programas Ecoinversión Social y Aquí Contigo durante una gira en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de agosto de 2026.- El secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado, Luis Nava, evitó hacer un pronunciamiento formal sobre una posible candidatura a la gubernatura de Querétaro, pero dejó abierta su participación política al señalar que "siempre van a contar conmigo" y que estará "en la trinchera con toda la disposición de dar lo mejor para que las familias salgan adelante".

Nava descartó hacer anuncios de posicionamiento político en este momento y sostuvo que las definiciones dependen de los tiempos del proceso electoral.

En su lugar, destacó los resultados de su gestión como respaldo: el programa Ecoinversión Social ha atendido a más de 600 familias este año mediante la entrega de electrodomésticos, y la estrategia Aquí Contigo realizó su más reciente evento en la comunidad de San Pedro Aguacatlán con una proyección de cine comunitario orientada a fortalecer el tejido social.

"Hoy por hoy con hechos, la gente espera y con hechos estamos nosotros buscando recuperar esa confianza de la ciudadanía", señaló el secretario.

politica gobierno elecciones luis nava

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