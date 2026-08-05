Kuri respalda penas más fuertes para homicidio vial tras sentencia a "La Mufasa"

El mandatario consideró que el alcalde Felipe Macías va en la dirección correcta al impulsar que el homicidio vial sea un delito con sanciones más coercitivas.

El gobernador Mauricio Kuri González participa en un acto público en Querétaro, donde respaldó la propuesta para endurecer las penas por accidentes mortales causados por conductores en estado de ebriedad.

El gobernador Mauricio Kuri González respaldó la iniciativa para endurecer las penas contra quienes provoquen accidentes mortales en estado de ebriedad y señaló que la propuesta ya fue presentada al Congreso del Estado para su análisis.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de agosto de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González respaldó la iniciativa del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, para endurecer las penas aplicables a quienes provoquen accidentes mortales en estado de ebriedad, en el marco de la conclusión del proceso penal contra Paola Alejandra "N", conocida como "La Mufasa".

Kuri González señaló que el caso se encuentra conforme a derecho y que corresponde al Poder Judicial resolver su desenlace definitivo. Consideró que la propuesta del alcalde apunta en la dirección correcta: hacer que las leyes sean más coercitivas para que quienes causen daños de esa magnitud no puedan salir de forma rápida del sistema penitenciario.

El mandatario refirió que la iniciativa ya fue presentada ante el Congreso del Estado para su análisis y discusión. En cuanto al perdón otorgado por una de las familias de las víctimas, el gobernador precisó que se trata de un asunto que ya se encuentra en la cancha del Poder Judicial.

El caso que motivó las declaraciones se originó el 17 de julio de 2025, cuando Paola Alejandra "N" condujo una camioneta a más de 100 kilómetros por hora bajo los efectos del alcohol y no respetó el semáforo en rojo en el cruce de la Calzada de los Arcos y el bulevar Bernardo Quintana. El impacto contra un vehículo Hyundai blanco mató en el lugar a Mitzi Stephania García Sosa, de 27 años, y dejó gravemente herido a su pareja Martín Enrique Paz Sánchez, quien falleció el 10 de agosto siguiente en un hospital.

El proceso penal concluyó el 4 de agosto de 2026 mediante un procedimiento abreviado, luego de que la imputada aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio culposo y las familias de las víctimas manifestaron su conformidad para resolver el caso de forma anticipada. La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años once meses de prisión. El juicio oral que estaba programado quedó sin efecto.

El caso impulsó también el debate legislativo sobre el homicidio vial como figura delictiva específica en Querétaro, con penas más severas que las contempladas por el homicidio culposo ordinario para conductores que ocasionen muertes en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias.

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