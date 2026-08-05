Querétaro, 5 de agosto de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González respaldó la iniciativa del presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías, para endurecer las penas aplicables a quienes provoquen accidentes mortales en estado de ebriedad, en el marco de la conclusión del proceso penal contra Paola Alejandra "N", conocida como "La Mufasa".
Kuri González señaló que el caso se encuentra conforme a derecho y que corresponde al Poder Judicial resolver su desenlace definitivo. Consideró que la propuesta del alcalde apunta en la dirección correcta: hacer que las leyes sean más coercitivas para que quienes causen daños de esa magnitud no puedan salir de forma rápida del sistema penitenciario.
El mandatario refirió que la iniciativa ya fue presentada ante el Congreso del Estado para su análisis y discusión. En cuanto al perdón otorgado por una de las familias de las víctimas, el gobernador precisó que se trata de un asunto que ya se encuentra en la cancha del Poder Judicial.
El caso que motivó las declaraciones se originó el 17 de julio de 2025, cuando Paola Alejandra "N" condujo una camioneta a más de 100 kilómetros por hora bajo los efectos del alcohol y no respetó el semáforo en rojo en el cruce de la Calzada de los Arcos y el bulevar Bernardo Quintana. El impacto contra un vehículo Hyundai blanco mató en el lugar a Mitzi Stephania García Sosa, de 27 años, y dejó gravemente herido a su pareja Martín Enrique Paz Sánchez, quien falleció el 10 de agosto siguiente en un hospital.
El proceso penal concluyó el 4 de agosto de 2026 mediante un procedimiento abreviado, luego de que la imputada aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio culposo y las familias de las víctimas manifestaron su conformidad para resolver el caso de forma anticipada. La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de cuatro años once meses de prisión. El juicio oral que estaba programado quedó sin efecto.
El caso impulsó también el debate legislativo sobre el homicidio vial como figura delictiva específica en Querétaro, con penas más severas que las contempladas por el homicidio culposo ordinario para conductores que ocasionen muertes en estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias.