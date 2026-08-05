Querétaro, 5 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado ejecutó operativos simultáneos en los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora, Pedro Escobedo y Arroyo Seco como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con un saldo de siete personas detenidas, ocho armas de fuego de distintos calibres y diversas dosis de sustancias con características de narcótico aseguradas, informó la dependencia.
La Fiscalía General del Estado realizó operativos simultáneos en cinco municipios de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con un saldo de siete personas detenidas, ocho armas de fuego y diversas dosis de presuntos narcóticos asegurados. rotativo.com.mx
Las acciones permitieron cumplimentar órdenes de aprehensión por los delitos de violación y daños dolosos, además de detenciones por delitos contra la salud.
Los operativos fueron encabezados por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la POES Querétaro, policías municipales, el Gabinete de Seguridad y la Guardia Nacional.
Los siete detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente. Los indicios asegurados serán sometidos a análisis periciales para fortalecer las carpetas de investigación y determinar las responsabilidades penales que procedan, precisó la Fiscalía.
La Fiscalía General del Estado realizó operativos simultáneos en cinco municipios de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con un saldo de siete personas detenidas, ocho armas de fuego y diversas dosis de presuntos narcóticos asegurados. rotativo.com.mx
En los inmuebles intervenidos también se aseguraron otros indicios relacionados con las investigaciones en curso, sin que la dependencia precisara su naturaleza en el comunicado.
Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.