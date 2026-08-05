Sinergia detiene a siete personas en operativos simultáneos en la zona metropolitana y Arroyo Seco

La Fiscalía General cumplimentó órdenes de aprehensión por violación y daños dolosos, además de detenciones por delitos contra la salud, en Querétaro, El Marqués, Corregidora, Pedro Escobedo y Arroyo Seco.

Agentes de la Policía de Investigación del Delito participan en un operativo de cateo como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro.

La Fiscalía General del Estado realizó operativos simultáneos en cinco municipios de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con un saldo de siete personas detenidas, ocho armas de fuego y diversas dosis de presuntos narcóticos asegurados.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado ejecutó operativos simultáneos en los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora, Pedro Escobedo y Arroyo Seco como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con un saldo de siete personas detenidas, ocho armas de fuego de distintos calibres y diversas dosis de sustancias con características de narcótico aseguradas, informó la dependencia.

Agentes de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito participan en un operativo de cateo como parte de la estrategia Sinergia por Quer\u00e9taro. La Fiscalía General del Estado realizó operativos simultáneos en cinco municipios de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con un saldo de siete personas detenidas, ocho armas de fuego y diversas dosis de presuntos narcóticos asegurados. rotativo.com.mx

Las acciones permitieron cumplimentar órdenes de aprehensión por los delitos de violación y daños dolosos, además de detenciones por delitos contra la salud.

Los operativos fueron encabezados por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la POES Querétaro, policías municipales, el Gabinete de Seguridad y la Guardia Nacional.

Los siete detenidos quedaron a disposición de la autoridad competente. Los indicios asegurados serán sometidos a análisis periciales para fortalecer las carpetas de investigación y determinar las responsabilidades penales que procedan, precisó la Fiscalía.

Agentes de la Polic\u00eda de Investigaci\u00f3n del Delito participan en un operativo de cateo como parte de la estrategia Sinergia por Quer\u00e9taro. La Fiscalía General del Estado realizó operativos simultáneos en cinco municipios de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia por Querétaro, con un saldo de siete personas detenidas, ocho armas de fuego y diversas dosis de presuntos narcóticos asegurados. rotativo.com.mx

En los inmuebles intervenidos también se aseguraron otros indicios relacionados con las investigaciones en curso, sin que la dependencia precisara su naturaleza en el comunicado.

Las personas detenidas se presumen inocentes en tanto no se declare su responsabilidad por autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

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