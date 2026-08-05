Asesinan a influencer César Gastélum durante transmisión en vivo en Sinaloa

El creador de contenido, conocido por su humor en TikTok y sus streams en la plataforma Kick, se convierte en el más reciente caso de violencia contra influencers en Sinaloa desde 2024.

César Gastélum, tiktoker sinaloense con 577 mil seguidores, asesinado durante transmisión en vivo en Sinaloa en agosto de 2026

César Gastélum acumuló más de 22 millones de me gusta en TikTok con humor cotidiano sobre la vida en Sinaloa.

Foto: Redes Sociales/ César Gastélum
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Sinaloa, 5 de agosto de 2026.— César Gastélum transmitía en vivo en Kick cuando lo asesinaron.

El tiktoker sinaloense, con 577 mil seguidores en TikTok y 22 millones de me gusta acumulados en clips de humor cotidiano, fue baleado durante uno de sus streams en la plataforma, informaron medios nacionales este martes. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa no había emitido comunicado sobre el caso.

Gastélum no era un narcoinfluencer en el sentido documentado de los casos anteriores. Su contenido giraba alrededor del "alucinómetro" —una serie de sketches cómicos sobre modas y situaciones de la vida diaria en Sinaloa— y de charlas en vivo que él mismo describía como "tristes o no tan tristes". Nada en su perfil público mostraba referencias explícitas a organizaciones criminales.

Eso lo distingue de otros casos de la misma ola, y también lo hace más difícil de explicar.

Desde septiembre de 2024, cuando la captura de Ismael "El Mayo" Zambada desató la guerra abierta entre Los Chapitos y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la violencia contra creadores de contenido en el estado se convirtió en un patrón documentado. El Gordo Peruci, comediante con 150 mil suscriptores en YouTube, fue baleado frente a su casa en la colonia 21 de Marzo de Culiacán en diciembre de 2024. El Jasper apareció sin vida en un camino rural de Culiacán ese mismo noviembre. El Chilango fue atacado mientras vendía dulces en una carriola en el fraccionamiento Isla Musala en octubre de ese año.

En enero de 2025, avionetas sobrevolaron Culiacán y lanzaron volantes con los nombres de 25 influencers y artistas señalados como presuntos colaboradores financieros de Los Chapitos. La lista incluía a los cuatro hermanos Castro Cárdenas. Dos meses después, el 28 de marzo, Gail Castro fue asesinado a la salida de un restaurante en Ensenada; un juez vinculó a proceso a un imputado por ese homicidio en diciembre, según documentó Rotativo en su cobertura del caso.

Para agosto de 2025, seis de los 25 señalados en los volantes ya habían sido asesinados.

La DEA documentó en su informe National Drug Threat Assessment 2025 que organizaciones como el Cártel de Sinaloa utilizaban TikTok, YouTube e Instagram para reclutar distribuidores y canalizar dinero mediante menciones pagadas con ingresos no rastreables. Eso convirtió a los creadores de contenido de la región en actores con visibilidad estratégica para el crimen organizado, lo quisieran o no.

Gastélum tenía esa visibilidad. Sus streams en Kick eran transmisiones en directo ante miles de seguidores. El ataque ocurrió mientras uno de ellos estaba activo.

seguridad sucesos criminalidad sinaloa

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