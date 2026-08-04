Celaya, Guanajuato, 4 de agosto de 2026.- Un tráiler tipo caja seca se salió de la carretera y volcó sobre el divisor central de la vía federal que comunica Celaya con Salamanca, a la altura del kilómetro 60, en dirección a Salamanca.
Durante las maniobras de recuperación, la unidad permaneció sobre el camellón central mientras continuaban los trabajos para su retiro. rotativo.com.mx
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el percance mantuvo bloqueada la circulación en ese sentido durante horas debido a las maniobras de levantamiento del vehículo de carga.
La Guardia Nacional resguardó el sitio del accidente para prevenir nuevos percances durante las labores de remoción del vehículo de carga. rotativo.com.mx
La unidad, identificada con la marca Ibarra y la matrícula 40-AR-3M, quedó con la parte delantera completamente destruida y la caja recostada sobre el separador vial.
Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área y abanderaron la circulación tras la volcadura de un tráiler sobre la carretera federal Celaya–Salamanca. rotativo.com.mx
Los trabajos para retirar el tráiler involucraron grúas que operaron desde la mañana para extraer la unidad del lugar donde cayó.
Durante las maniobras de recuperación, la unidad permaneció sobre el camellón central mientras continuaban los trabajos para su retiro. rotativo.com.mx
Elementos de la Guardia Nacional y personal de Capufe acordonaron la zona y abanderaron el área para evitar un segundo percance mientras se realizaban las labores de remoción.
La unidad de carga quedó recostada sobre el divisor central luego de salirse de la carretera a la altura del kilómetro 60, en dirección a Salamanca. rotativo.com.mx
La vialidad fue cerrada en tanto se llevaban a cabo los trabajos de extracción del tráiler del divisor central.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas a causa del accidente. Este tipo de accidentes con transporte de carga en vías federales de la región ha generado cierres prolongados por las dimensiones de los vehículos involucrados.
No se precisaron las causas que provocaron que el operador perdiera el control de la unidad. La vía fue reabierta una vez concluidas las maniobras de retiro del tráiler.