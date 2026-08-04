Volcadura de tráiler tipo caja seca paraliza la carretera federal Celaya-Salamanca en el kilómetro 60

La unidad perdió el control y cayó sobre el divisor central en dirección a Salamanca; las maniobras de rescate con grúas mantuvieron paralizado ese sentido de la vía.

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la zona donde un tráiler volcó sobre el camellón central de la carretera federal Celaya–Salamanca.

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área y abanderaron la circulación tras la volcadura de un tráiler sobre la carretera federal Celaya–Salamanca.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Celaya, Guanajuato, 4 de agosto de 2026.- Un tráiler tipo caja seca se salió de la carretera y volcó sobre el divisor central de la vía federal que comunica Celaya con Salamanca, a la altura del kilómetro 60, en dirección a Salamanca.

Personas observan el tractocami\u00f3n volcado mientras contin\u00faan las labores para retirar la unidad de la carretera Celaya\u2013Salamanca. Durante las maniobras de recuperación, la unidad permaneció sobre el camellón central mientras continuaban los trabajos para su retiro. rotativo.com.mx

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el percance mantuvo bloqueada la circulación en ese sentido durante horas debido a las maniobras de levantamiento del vehículo de carga.

Elementos de la Guardia Nacional vigilan el sitio donde un tractocami\u00f3n y su caja seca quedaron volcados sobre el divisor central de la carretera. La Guardia Nacional resguardó el sitio del accidente para prevenir nuevos percances durante las labores de remoción del vehículo de carga. rotativo.com.mx

La unidad, identificada con la marca Ibarra y la matrícula 40-AR-3M, quedó con la parte delantera completamente destruida y la caja recostada sobre el separador vial.

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la zona donde un tr\u00e1iler volc\u00f3 sobre el camell\u00f3n central de la carretera federal Celaya\u2013Salamanca. Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área y abanderaron la circulación tras la volcadura de un tráiler sobre la carretera federal Celaya–Salamanca. rotativo.com.mx

Los trabajos para retirar el tráiler involucraron grúas que operaron desde la mañana para extraer la unidad del lugar donde cayó.

Personas observan el tractocami\u00f3n volcado mientras contin\u00faan las labores para retirar la unidad de la carretera Celaya\u2013Salamanca. Durante las maniobras de recuperación, la unidad permaneció sobre el camellón central mientras continuaban los trabajos para su retiro. rotativo.com.mx

Elementos de la Guardia Nacional y personal de Capufe acordonaron la zona y abanderaron el área para evitar un segundo percance mientras se realizaban las labores de remoción.

Tr\u00e1iler tipo caja seca volcado sobre el camell\u00f3n central de la carretera federal Celaya\u2013Salamanca tras salirse del camino. La unidad de carga quedó recostada sobre el divisor central luego de salirse de la carretera a la altura del kilómetro 60, en dirección a Salamanca. rotativo.com.mx

La vialidad fue cerrada en tanto se llevaban a cabo los trabajos de extracción del tráiler del divisor central.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, no se reportaron personas lesionadas a causa del accidente. Este tipo de accidentes con transporte de carga en vías federales de la región ha generado cierres prolongados por las dimensiones de los vehículos involucrados.

No se precisaron las causas que provocaron que el operador perdiera el control de la unidad. La vía fue reabierta una vez concluidas las maniobras de retiro del tráiler.

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