Sheinbaum acepta ajustar lineamientos de audiencias pero defiende principio constitucional

La consejera jurídica Luisa María Alcalde detalló que los medios deberán distinguir publicidad de información y nombrar un defensor de audiencias; la consulta concluye el 21 de agosto.

Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, al podio, con el escudo nacional visible al fondo

Sheinbaum defendió el artículo 6 constitucional como respaldo jurídico de los lineamientos de audiencias durante la conferencia del 4 de agosto en Palacio Nacional.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó revisar la redacción de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y dejó abierta la puerta a modificar el texto antes de su aprobación definitiva, aunque rechazó de manera directa que el instrumento tenga como propósito limitar la libertad de expresión.

"¿Hay censura? No hay censura. ¿No se está de acuerdo con los lineamientos? Pues hay que buscar adecuarlos para que sean más claros. Pero el derecho de las audiencias es un principio constitucional", afirmó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum precisó que el respaldo jurídico del instrumento se encuentra en el artículo 6 de la Constitución, que establece el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión.

La mandataria atribuyó las críticas al rechazo de grupos que, dijo, aspiran a recuperar posiciones de influencia que tenían en administraciones anteriores: "Lo que hay en el fondo es que no están de acuerdo con nuestro gobierno, porque ellos quisieran tener los mismos privilegios que tenían antes; pero ya no, México cambió, y cambió porque el pueblo de México lo decidió."

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, aclaró que el anteproyecto —que permanece en consulta ciudadana hasta el 21 de agosto— no faculta al Estado para determinar qué información es verdadera o falsa.

Según expuso Alcalde, serán los propios medios quienes deberán emitir un código de ética, nombrar a un defensor de audiencias y poner a disposición mecanismos de atención a quejas.

En materia de publicidad, los lineamientos plantean que la televisión incluya el símbolo "P" de manera visible durante los espacios comerciales y una mención al cierre de cada programa con patrocinios. En radio, la identificación deberá hacerse de forma verbal antes de cada segmento pagado.

Sobre la distinción entre opinión e información, la consejera señaló que en televisión se deberán usar plecas, cortinillas u otros elementos visuales cuando el conductor mezcle comentario personal con contenido noticioso; en radio, elementos sonoros equivalentes al inicio y al cierre del segmento.

El procedimiento para atender quejas comenzaría con un reclamo ciudadano ante la defensoría del medio. Si ese órgano no atiende la recomendación, el caso podría escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que tendría la facultad de intervenir y, como última instancia, imponer sanciones.

gobierno claudia sheinbaum constitución

Reciente

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la zona donde un tráiler volcó sobre el camellón central de la carretera federal Celaya–Salamanca.
Seguridad

Volcadura de tráiler tipo caja seca paraliza la carretera federal Celaya-Salamanca en el kilómetro 60

La unidad perdió el control y cayó sobre el divisor central en dirección a Salamanca; las maniobras de rescate con grúas mantuvieron paralizado ese sentido de la vía.

Adolescentes trabajan en computadoras en un laboratorio de la UT San Juan del Río durante el curso de verano de robótica y programación 2026
San Juan del Río

25 adolescentes aprenden a programar robots y crear apps en la UT San Juan del Río

El programa de dos semanas en la Universidad Tecnológica incluye diseño de robots a escala, creación de aplicaciones, energías renovables y fabricación de materiales en laboratorio.

Aviso de corte de agua potable en Colonia de San Isidro, San Juan del Río, por trabajos de interconexión de la Comisión Estatal de Infraestructura el 6 de agosto de 2026
San Juan del Río

JAPAM suspenderá el agua en Colonia de San Isidro este jueves por trabajos de interconexión en la red

Los trabajos de interconexión a cargo de la Comisión Estatal de Infraestructura del Gobierno del Estado obligarán al corte desde las 6:00 horas; el restablecimiento se espera en la noche-madrugada

Paul Ospital Carrera, diputado de MC, durante declaraciones sobre ley de derechos de audiencias en Querétaro
Legislatura

Ospital advierte que ley de derechos de audiencias puede convertirse en una nueva ley mordaza

El legislador de Movimiento Ciudadano señala que sin un órgano autónomo garante, el árbitro de la crítica sería el gobierno, lo que elimina cualquier garantía de imparcialidad.