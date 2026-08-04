Ciudad de México, 4 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó revisar la redacción de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y dejó abierta la puerta a modificar el texto antes de su aprobación definitiva, aunque rechazó de manera directa que el instrumento tenga como propósito limitar la libertad de expresión.
"¿Hay censura? No hay censura. ¿No se está de acuerdo con los lineamientos? Pues hay que buscar adecuarlos para que sean más claros. Pero el derecho de las audiencias es un principio constitucional", afirmó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.
Sheinbaum precisó que el respaldo jurídico del instrumento se encuentra en el artículo 6 de la Constitución, que establece el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas por cualquier medio de expresión.
La mandataria atribuyó las críticas al rechazo de grupos que, dijo, aspiran a recuperar posiciones de influencia que tenían en administraciones anteriores: "Lo que hay en el fondo es que no están de acuerdo con nuestro gobierno, porque ellos quisieran tener los mismos privilegios que tenían antes; pero ya no, México cambió, y cambió porque el pueblo de México lo decidió."
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, aclaró que el anteproyecto —que permanece en consulta ciudadana hasta el 21 de agosto— no faculta al Estado para determinar qué información es verdadera o falsa.
Según expuso Alcalde, serán los propios medios quienes deberán emitir un código de ética, nombrar a un defensor de audiencias y poner a disposición mecanismos de atención a quejas.
En materia de publicidad, los lineamientos plantean que la televisión incluya el símbolo "P" de manera visible durante los espacios comerciales y una mención al cierre de cada programa con patrocinios. En radio, la identificación deberá hacerse de forma verbal antes de cada segmento pagado.
Sobre la distinción entre opinión e información, la consejera señaló que en televisión se deberán usar plecas, cortinillas u otros elementos visuales cuando el conductor mezcle comentario personal con contenido noticioso; en radio, elementos sonoros equivalentes al inicio y al cierre del segmento.
El procedimiento para atender quejas comenzaría con un reclamo ciudadano ante la defensoría del medio. Si ese órgano no atiende la recomendación, el caso podría escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que tendría la facultad de intervenir y, como última instancia, imponer sanciones.