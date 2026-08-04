San Juan del Río, 4 de agosto de 2026.- Con actividades diseñadas para despertar vocaciones científicas y tecnológicas, 25 adolescentes de entre 12 y 17 años participan en el "Curso de Verano: Conoce tu futura universidad", que se imparte en los laboratorios de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan).
El programa, con duración de dos semanas, incluye el diseño y programación de un robot a escala, la creación de una aplicación propia, la integración de una línea de ensamble, fabricación de perlas de bórax y una introducción práctica a robótica, química, energías renovables, mercadotecnia e informática.
El objetivo de la iniciativa es acercar a los jóvenes a las instalaciones y las disciplinas de la universidad a través de prácticas directas en sus laboratorios, con la perspectiva de motivar el interés en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y áreas afines.
La UT San Juan ha impulsado en años recientes distintas estrategias de vinculación con bachilleratos de la región. Entre sus programas vigentes destaca la Ingeniería Mecatrónica con modalidad mixta virtual, dirigida a quienes trabajan y buscan profesionalizarse sin dejar su empleo.
La institución ha organizado cursos de verano orientados a la tecnología en ediciones anteriores. En 2023, la convocatoria incluyó actividades en robótica, química, física y energías renovables, con una propuesta similar a la del ciclo actual.
La UT San Juan forma parte del sistema de universidades tecnológicas del estado y ofrece programas de TSU e Ingeniería con perfil STEM, reconocidos por organismos certificadores externos.