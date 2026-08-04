25 adolescentes aprenden a programar robots y crear apps en la UT San Juan del Río

El programa de dos semanas en la Universidad Tecnológica incluye diseño de robots a escala, creación de aplicaciones, energías renovables y fabricación de materiales en laboratorio.

Adolescentes trabajan en computadoras en un laboratorio de la UT San Juan del Río durante el curso de verano de robótica y programación 2026

Participantes del "Curso de Verano: Conoce tu futura universidad" practican en los laboratorios de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río durante agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 4 de agosto de 2026.- Con actividades diseñadas para despertar vocaciones científicas y tecnológicas, 25 adolescentes de entre 12 y 17 años participan en el "Curso de Verano: Conoce tu futura universidad", que se imparte en los laboratorios de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UT San Juan).

El programa, con duración de dos semanas, incluye el diseño y programación de un robot a escala, la creación de una aplicación propia, la integración de una línea de ensamble, fabricación de perlas de bórax y una introducción práctica a robótica, química, energías renovables, mercadotecnia e informática.

El objetivo de la iniciativa es acercar a los jóvenes a las instalaciones y las disciplinas de la universidad a través de prácticas directas en sus laboratorios, con la perspectiva de motivar el interés en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y áreas afines.

La UT San Juan ha impulsado en años recientes distintas estrategias de vinculación con bachilleratos de la región. Entre sus programas vigentes destaca la Ingeniería Mecatrónica con modalidad mixta virtual, dirigida a quienes trabajan y buscan profesionalizarse sin dejar su empleo.

La institución ha organizado cursos de verano orientados a la tecnología en ediciones anteriores. En 2023, la convocatoria incluyó actividades en robótica, química, física y energías renovables, con una propuesta similar a la del ciclo actual.

La UT San Juan forma parte del sistema de universidades tecnológicas del estado y ofrece programas de TSU e Ingeniería con perfil STEM, reconocidos por organismos certificadores externos.

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