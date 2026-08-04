Kuri envía al Congreso iniciativa para elegir jueces en 2028 y crear órganos de evaluación judicial

La propuesta establece que los comicios coincidan con las elecciones federales de ese año y crea un Comité de Evaluación y un Órgano de Administración Judicial.

Eric Gudiño Torres y Braulio Guerra Urbiola sostienen documentos ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura de Querétaro

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, y el magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola, en la presentación de la iniciativa de reforma judicial ante el Congreso del Estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de agosto de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González envió a la Legislatura del Estado una iniciativa de reforma a la Constitución local en materia judicial, con el objetivo de armonizarla con la reforma al Poder Judicial de la Federación y garantizar que el proceso de selección de jueces y magistrados sea ordenado y transparente.

La propuesta fue presentada por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, quien estuvo acompañado por el magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola.

De acuerdo con Gudiño Torres, la iniciativa plantea que la elección de jueces y magistrados del estado se realice el primer domingo de junio de 2028, fecha que coincide con los comicios federales de ese año, con el propósito de reducir costos y fomentar la participación ciudadana.

Para el proceso de selección, la propuesta contempla la creación de Comités de Evaluación encargados de revisar los perfiles de los aspirantes, así como de una Comisión Coordinadora que unifique los criterios de evaluación y aplique exámenes de conocimientos, de modo que solo los perfiles más calificados lleguen a la boleta electoral.

La iniciativa también prevé la creación de un Órgano de Administración Judicial responsable de la gestión del Poder Judicial, y de un Tribunal de Disciplina Judicial con la tarea de evaluar el desempeño de los jueces de nueva designación y asegurar su actualización y capacitación continua.

Gudiño Torres sostuvo que la reforma busca armonizar el modelo de justicia estatal con la Constitución Federal y brindar certeza jurídica a la ciudadanía de Querétaro.

La iniciativa llega semanas después de que el Congreso aprobara, el 27 de marzo, una primera reforma judicial con 19 votos a favor, aunque con artículos clave sin mayoría calificada, en el marco de la obligación constitucional de los estados de homologar su legislación con la reforma federal. Las leyes secundarias para instrumentar los cambios aprobados aún están pendientes de discusión.

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