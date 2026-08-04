Querétaro, 4 de agosto de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González envió a la Legislatura del Estado una iniciativa de reforma a la Constitución local en materia judicial, con el objetivo de armonizarla con la reforma al Poder Judicial de la Federación y garantizar que el proceso de selección de jueces y magistrados sea ordenado y transparente.
La propuesta fue presentada por el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, quien estuvo acompañado por el magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola.
De acuerdo con Gudiño Torres, la iniciativa plantea que la elección de jueces y magistrados del estado se realice el primer domingo de junio de 2028, fecha que coincide con los comicios federales de ese año, con el propósito de reducir costos y fomentar la participación ciudadana.
Para el proceso de selección, la propuesta contempla la creación de Comités de Evaluación encargados de revisar los perfiles de los aspirantes, así como de una Comisión Coordinadora que unifique los criterios de evaluación y aplique exámenes de conocimientos, de modo que solo los perfiles más calificados lleguen a la boleta electoral.
La iniciativa también prevé la creación de un Órgano de Administración Judicial responsable de la gestión del Poder Judicial, y de un Tribunal de Disciplina Judicial con la tarea de evaluar el desempeño de los jueces de nueva designación y asegurar su actualización y capacitación continua.
Gudiño Torres sostuvo que la reforma busca armonizar el modelo de justicia estatal con la Constitución Federal y brindar certeza jurídica a la ciudadanía de Querétaro.
La iniciativa llega semanas después de que el Congreso aprobara, el 27 de marzo, una primera reforma judicial con 19 votos a favor, aunque con artículos clave sin mayoría calificada, en el marco de la obligación constitucional de los estados de homologar su legislación con la reforma federal. Las leyes secundarias para instrumentar los cambios aprobados aún están pendientes de discusión.