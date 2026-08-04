JAPAM suspenderá el agua en Colonia de San Isidro este jueves por trabajos de interconexión en la red

Los trabajos de interconexión a cargo de la Comisión Estatal de Infraestructura del Gobierno del Estado obligarán al corte desde las 6:00 horas; el restablecimiento se espera en la noche-madrugada

Aviso de corte de agua potable en Colonia de San Isidro, San Juan del Río, por trabajos de interconexión de la Comisión Estatal de Infraestructura el 6 de agosto de 2026

JAPAM informó que el restablecimiento del servicio se realizará de forma gradual durante la noche y madrugada del jueves 6 de agosto

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 4 de agosto de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) informó que el jueves 6 de agosto, a partir de las 6:00 horas, quedará suspendido el servicio de agua potable en la Colonia de San Isidro y sus zonas aledañas, debido a trabajos de interconexión y mantenimiento en la red de agua potable que realizará la Comisión Estatal de Infraestructura del Gobierno del Estado.

Las colonias y fraccionamientos que quedarán sin servicio son: Infonavit San Isidro, Fraccionamiento Las Nueces, Paseos de San Isidro y los condominios La Rioja, Viveros y Cedros.

De acuerdo con el organismo, el restablecimiento del suministro se realizará de forma gradual durante la noche y madrugada del propio jueves.

JAPAM pidió a la población almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del líquido almacenado durante el tiempo que dure la suspensión.

Este tipo de cortes de agua en San Juan del Río ha afectado en distintas ocasiones a colonias del municipio, principalmente cuando el organismo o dependencias estatales intervienen en la red de distribución. En junio pasado, 18 colonias de la zona oriente permanecieron sin servicio por una falla en el pozo 33; en marzo de 2026, trabajos de mantenimiento dejaron sin agua a 10 colonias.

japam gobierno infraestructura agua potable

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