San Juan del Río, 4 de agosto de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) informó que el jueves 6 de agosto, a partir de las 6:00 horas, quedará suspendido el servicio de agua potable en la Colonia de San Isidro y sus zonas aledañas, debido a trabajos de interconexión y mantenimiento en la red de agua potable que realizará la Comisión Estatal de Infraestructura del Gobierno del Estado.
Las colonias y fraccionamientos que quedarán sin servicio son: Infonavit San Isidro, Fraccionamiento Las Nueces, Paseos de San Isidro y los condominios La Rioja, Viveros y Cedros.
De acuerdo con el organismo, el restablecimiento del suministro se realizará de forma gradual durante la noche y madrugada del propio jueves.
JAPAM pidió a la población almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del líquido almacenado durante el tiempo que dure la suspensión.
Este tipo de cortes de agua en San Juan del Río ha afectado en distintas ocasiones a colonias del municipio, principalmente cuando el organismo o dependencias estatales intervienen en la red de distribución. En junio pasado, 18 colonias de la zona oriente permanecieron sin servicio por una falla en el pozo 33; en marzo de 2026, trabajos de mantenimiento dejaron sin agua a 10 colonias.