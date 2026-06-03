JAPAM suspende el agua en San Juan del Río por daño eléctrico en bomba

San Juan del Río, Querétaro, 3 de junio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) suspenderá el servicio de agua potable en 18 colonias de la zona de Rancho de Enmedio el 4 de junio, a partir de las 10:00 horas.
La medida obedece a una variación eléctrica que dañó la bomba del pozo 33 y obligó a un mantenimiento correctivo, según informó el organismo operador.
El corte arrancará a media mañana y la dependencia prevé recuperar el suministro durante la noche y la madrugada siguientes. Mientras tanto, pidió a la población racionar el agua almacenada.
¿Qué colonias de San Juan del Río se quedan sin agua?
La suspensión abarca a 18 colonias del oriente de la ciudad: 3ra Granjas Banthí, Sagrado Corazón, Las Águilas I, II y III, Indeco, Comevi Banthí, La Magisterial, Villas de las Flores, Insurgentes, Revolución, Francisco Villa, El Dorado, El Mirador, El Capricho, Heraclio Bernal, Las Bugambilias, Praderas del Oriente y Paseos de Xhosdá.
¿A qué hora inicia y hasta cuándo dura el corte de agua?
El servicio se interrumpirá a las 10:00 horas y permanecerá suspendido mientras se realizan los trabajos en el equipo dañado. La recuperación se espera de forma gradual entre la noche y la madrugada, conforme se restablezca el bombeo. Estos cortes programados afectan principalmente a las viviendas que dependen del abasto directo de la red.
¿Por qué falló la bomba del pozo 33?
La interrupción derivó de una variación eléctrica que dañó el equipo de bombeo, lo que obligó al organismo operador a un mantenimiento correctivo inmediato. El pozo forma parte de la red de captación que abastece al oriente de San Juan del Río.
JAPAM pidió hacer un uso responsable de la reserva durante las horas de suspensión y reiteró que el suministro volverá de manera escalonada una vez concluida la reparación.