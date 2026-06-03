JAPAM suspende el agua en San Juan del Río por daño eléctrico en bomba

La interrupción afectará a 18 colonias de la zona de Rancho de Enmedio, en el oriente de la ciudad, desde las 10:00 horas.

Llave de agua cerrada en una vivienda durante la suspensión del servicio de agua potable en colonias de San Juan del Río.

El organismo operador de San Juan del Río informó la suspensión del suministro en 18 colonias de la zona de Rancho de Enmedio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 3 de junio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) suspenderá el servicio de agua potable en 18 colonias de la zona de Rancho de Enmedio el 4 de junio, a partir de las 10:00 horas.

La medida obedece a una variación eléctrica que dañó la bomba del pozo 33 y obligó a un mantenimiento correctivo, según informó el organismo operador.

El corte arrancará a media mañana y la dependencia prevé recuperar el suministro durante la noche y la madrugada siguientes. Mientras tanto, pidió a la población racionar el agua almacenada.

¿Qué colonias de San Juan del Río se quedan sin agua?

La suspensión abarca a 18 colonias del oriente de la ciudad: 3ra Granjas Banthí, Sagrado Corazón, Las Águilas I, II y III, Indeco, Comevi Banthí, La Magisterial, Villas de las Flores, Insurgentes, Revolución, Francisco Villa, El Dorado, El Mirador, El Capricho, Heraclio Bernal, Las Bugambilias, Praderas del Oriente y Paseos de Xhosdá.

¿A qué hora inicia y hasta cuándo dura el corte de agua?

El servicio se interrumpirá a las 10:00 horas y permanecerá suspendido mientras se realizan los trabajos en el equipo dañado. La recuperación se espera de forma gradual entre la noche y la madrugada, conforme se restablezca el bombeo. Estos cortes programados afectan principalmente a las viviendas que dependen del abasto directo de la red.

¿Por qué falló la bomba del pozo 33?

La interrupción derivó de una variación eléctrica que dañó el equipo de bombeo, lo que obligó al organismo operador a un mantenimiento correctivo inmediato. El pozo forma parte de la red de captación que abastece al oriente de San Juan del Río.

JAPAM pidió hacer un uso responsable de la reserva durante las horas de suspensión y reiteró que el suministro volverá de manera escalonada una vez concluida la reparación.

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