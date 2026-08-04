Querétaro, 4 de agosto de 2026.- La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ) entregó el reconocimiento al Profesionista del Año 2025 a Alejandro Guillermo De los Cobos de León durante una ceremonia celebrada en el Teatro Metropolitano.
El gobernador Mauricio Kuri González destacó la importancia del trabajo de las y los profesionistas para el desarrollo de Querétaro durante la ceremonia de la FECAPEQ. rotativo.com.mx
El gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías acompañaron a la federación en el acto, en el que se subrayó, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades, que el desarrollo del estado se fortalece cuando el conocimiento profesional y el sector productivo avanzan de forma conjunta, ya que las y los profesionistas no solo ejercen su profesión sino que también generan empleo, asesoran a las industrias y acompañan decisiones que inciden en el rumbo de la capital.
Autoridades estatales, municipales e integrantes de colegios de profesionistas participaron en la ceremonia anual de la FECAPEQ celebrada en el Teatro Metropolitano. rotativo.com.mx
La FECAPEQ agrupa a colegios y asociaciones de profesionistas del estado y organiza anualmente este reconocimiento para destacar la trayectoria y el aporte de sus integrantes al desarrollo de Querétaro.
La FECAPEQ reunió a representantes de colegios de profesionistas, autoridades y al galardonado Alejandro Guillermo De los Cobos de León en la fotografía oficial del reconocimiento al Profesionista del Año 2025. rotativo.com.mx
La federación ha impulsado acuerdos con instituciones legislativas y organismos del sector público, como el convenio con la Legislatura estatal, y ha participado en foros sobre temas de agenda pública con legisladores y funcionarios de la entidad.