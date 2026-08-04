Alejandro Guillermo De los Cobos de León recibió el galardón en el Teatro Metropolitano

Alejandro Guillermo De los Cobos de León recibió el galardón durante la ceremonia en la que participaron el gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías.

Alejandro Guillermo De los Cobos de León recibe el reconocimiento al Profesionista del Año 2025 durante la ceremonia organizada por la FECAPEQ en el Teatro Metropolitano de Querétaro.

Alejandro Guillermo De los Cobos de León recibió el reconocimiento al Profesionista del Año 2025 que otorga la FECAPEQ, en una ceremonia encabezada por autoridades estatales y municipales en el Teatro Metropolitano.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de agosto de 2026.- La Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ) entregó el reconocimiento al Profesionista del Año 2025 a Alejandro Guillermo De los Cobos de León durante una ceremonia celebrada en el Teatro Metropolitano.

El gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez dirige un mensaje durante la ceremonia de entrega del reconocimiento al Profesionista del A\u00f1o 2025 organizada por la FECAPEQ. El gobernador Mauricio Kuri González destacó la importancia del trabajo de las y los profesionistas para el desarrollo de Querétaro durante la ceremonia de la FECAPEQ. rotativo.com.mx

El gobernador Mauricio Kuri González y el presidente municipal Felifer Macías acompañaron a la federación en el acto, en el que se subrayó, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades, que el desarrollo del estado se fortalece cuando el conocimiento profesional y el sector productivo avanzan de forma conjunta, ya que las y los profesionistas no solo ejercen su profesión sino que también generan empleo, asesoran a las industrias y acompañan decisiones que inciden en el rumbo de la capital.

Felifer Mac\u00edas y representantes de colegios de profesionistas asisten a la ceremonia del reconocimiento al Profesionista del A\u00f1o 2025 en el Teatro Metropolitano. Autoridades estatales, municipales e integrantes de colegios de profesionistas participaron en la ceremonia anual de la FECAPEQ celebrada en el Teatro Metropolitano. rotativo.com.mx

La FECAPEQ agrupa a colegios y asociaciones de profesionistas del estado y organiza anualmente este reconocimiento para destacar la trayectoria y el aporte de sus integrantes al desarrollo de Querétaro.

ntegrantes de la FECAPEQ, autoridades estatales y municipales posan junto al galardonado Alejandro Guillermo De los Cobos de Le\u00f3n al finalizar la ceremonia del Profesionista del A\u00f1o 2025. La FECAPEQ reunió a representantes de colegios de profesionistas, autoridades y al galardonado Alejandro Guillermo De los Cobos de León en la fotografía oficial del reconocimiento al Profesionista del Año 2025. rotativo.com.mx

La federación ha impulsado acuerdos con instituciones legislativas y organismos del sector público, como el convenio con la Legislatura estatal, y ha participado en foros sobre temas de agenda pública con legisladores y funcionarios de la entidad.

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