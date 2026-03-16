San Juan del Río — 16 de marzo de 2026. —Al menos 10 colonias de San Juan del Río se quedarán sin agua este martes 17 de marzo a partir de las 7:00 horas debido a trabajos de mantenimiento que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) realizará en el pozo 1-A, ubicado en la zona de Betania.

El organismo operador informó que el suministro se restablecerá durante el transcurso de la tarde, aunque no precisó un horario específico de recuperación.

Entre las colonias afectadas por el corte figuran Fátima, Benito Juárez, Ramos Millán, Infonavit San Cayetano, Betania, Arrayanes, Lomas de Guadalupe, Guadalupe de Las Peñas, Ampliación Guadalupe de Las Peñas y Fraccionamiento Juárez de las Vías en dirección hacia Avenida Central.

Al menos 10 colonias del municipio quedarán sin suministro de agua este martes 17 de marzo. rotativo.com.mx

La suspensión de agua en San Juan del Río responde a labores programadas de mantenimiento en la infraestructura hidráulica del pozo.

JAPAM exhortó a los usuarios de las zonas afectadas a administrar sus reservas de agua almacenada en tinacos y destinar el recurso a las actividades más esenciales mientras se restablece el servicio. El organismo no detalló el tipo específico de trabajos que se ejecutarán en la infraestructura del pozo Betania.

La dependencia municipal indicó que este tipo de intervenciones forman parte de las labores regulares para mantener la calidad del servicio en la red de distribución. JAPAM opera la red de agua potable y alcantarillado en San Juan del Río, segundo municipio más poblado de Querétaro.