Pozo 2A en mantenimiento deja sin agua a Centro y dos colonias de SJR

JAPAM interviene el Pozo 2A y suspende el servicio en Centro, San Juan Bosco y Jacarandas.

Trabajos de mantenimiento en pozo de agua potable que abastece a San Juan del Río

El corte de agua afecta este miércoles al Centro, San Juan Bosco y fraccionamiento Jacarandas durante toda la jornada.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de abril de 2026. —Tres zonas de San Juan del Río pasarán este miércoles sin servicio de agua potable por trabajos de mantenimiento electromecánico en el Pozo 2A, una de las fuentes que abastece la cabecera municipal. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) confirmó que la afectación cubre el Centro, la colonia San Juan Bosco y el fraccionamiento Jacarandas, y que el suministro se restablecerá durante la noche del mismo día.

La dependencia recomendó a los usuarios de las tres zonas administrar el agua almacenada en tinacos y cisternas mientras dure la intervención. JAPAM no precisó la hora exacta de inicio ni el detalle técnico de la falla o componente que motivó el mantenimiento, ni cuántas tomas domiciliarias quedan sin servicio durante la jornada.

El Pozo 2A forma parte de la red de pozos profundos que abastece el primer cuadro de San Juan del Río y áreas aledañas. Cortes programados como este se han vuelto recurrentes en municipios del estado durante los últimos meses, en un contexto de presión sostenida sobre los acuíferos del Bajío queretano.

La administración del agua almacenada será determinante para los hogares y comercios del Centro, donde la actividad económica del día depende del servicio. JAPAM no informó si habrá apoyo con pipas para usuarios sin capacidad de almacenamiento ni si el restablecimiento será simultáneo en las tres zonas o escalonado.

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