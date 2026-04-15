San Juan del Río, 15 de abril de 2026. —Tres zonas de San Juan del Río pasarán este miércoles sin servicio de agua potable por trabajos de mantenimiento electromecánico en el Pozo 2A, una de las fuentes que abastece la cabecera municipal. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) confirmó que la afectación cubre el Centro, la colonia San Juan Bosco y el fraccionamiento Jacarandas, y que el suministro se restablecerá durante la noche del mismo día.
La dependencia recomendó a los usuarios de las tres zonas administrar el agua almacenada en tinacos y cisternas mientras dure la intervención. JAPAM no precisó la hora exacta de inicio ni el detalle técnico de la falla o componente que motivó el mantenimiento, ni cuántas tomas domiciliarias quedan sin servicio durante la jornada.
El Pozo 2A forma parte de la red de pozos profundos que abastece el primer cuadro de San Juan del Río y áreas aledañas. Cortes programados como este se han vuelto recurrentes en municipios del estado durante los últimos meses, en un contexto de presión sostenida sobre los acuíferos del Bajío queretano.
La administración del agua almacenada será determinante para los hogares y comercios del Centro, donde la actividad económica del día depende del servicio. JAPAM no informó si habrá apoyo con pipas para usuarios sin capacidad de almacenamiento ni si el restablecimiento será simultáneo en las tres zonas o escalonado.