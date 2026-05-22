Truena la energía eléctrica por rachas de aire en SJR

San Juan del Río, 21 de mayo de 2026. — Rachas de aire registradas la tarde de este jueves rompieron el tendido eléctrico sobre Boulevard Hidalgo y provocaron un cortocircuito en plena vialidad que puso en riesgo a automovilistas y peatones que circulaban en ese momento por el corredor central de San Juan del Río.
Las ráfagas tiraron los cables del cableado aéreo y obligaron al cierre de uno de los carriles de norte a sur del Boulevard Hidalgo.
Cables del tendido eléctrico caídos sobre Boulevard Hidalgo en San Juan del Río tras las rachas de aire de este jueves rotativo.com.mx
Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad fueron requeridos para atender la emergencia, mientras el suministro eléctrico permanece suspendido en el primer cuadro del municipio.
El corte de energía dejó también sin operación a los semáforos del centro de San Juan del Río, lo que complica la circulación en cruces de alta afluencia vehicular del corredor comercial.
Cables del tendido eléctrico caídos sobre Boulevard Hidalgo en San Juan del Río tras las rachas de aire de este jueves rotativo.com.mx
El episodio ocurre dos días después de que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticara para la zona conurbada de Querétaro rachas de hasta 60 kilómetros por hora durante la fase más activa de las tormentas vespertinas de esta semana.
San Juan del Río arrastra antecedentes de rachas de viento sobre el corredor centro durante la temporada de chubascos. Hasta el momento, Protección Civil Municipal no ha confirmado afectaciones a personas y la CFE no ha precisado el plazo estimado para restablecer el servicio.