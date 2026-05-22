Truena la energía eléctrica por rachas de aire en SJR

Cortocircuito en cables caídos del Boulevard Hidalgo puso en riesgo a automovilistas y peatones; centro de San Juan del Río opera sin semáforos.

Cables eléctricos rotos sobre Boulevard Hidalgo en San Juan del Río tras rachas de aire

Cables del tendido eléctrico caídos sobre Boulevard Hidalgo en San Juan del Río tras las rachas de aire de este jueves

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 21 de mayo de 2026. — Rachas de aire registradas la tarde de este jueves rompieron el tendido eléctrico sobre Boulevard Hidalgo y provocaron un cortocircuito en plena vialidad que puso en riesgo a automovilistas y peatones que circulaban en ese momento por el corredor central de San Juan del Río.

Las ráfagas tiraron los cables del cableado aéreo y obligaron al cierre de uno de los carriles de norte a sur del Boulevard Hidalgo.

Cables el\u00e9ctricos rotos sobre Boulevard Hidalgo en San Juan del R\u00edo tras rachas de aire Cables del tendido eléctrico caídos sobre Boulevard Hidalgo en San Juan del Río tras las rachas de aire de este jueves rotativo.com.mx

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad fueron requeridos para atender la emergencia, mientras el suministro eléctrico permanece suspendido en el primer cuadro del municipio.

El corte de energía dejó también sin operación a los semáforos del centro de San Juan del Río, lo que complica la circulación en cruces de alta afluencia vehicular del corredor comercial.

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El episodio ocurre dos días después de que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticara para la zona conurbada de Querétaro rachas de hasta 60 kilómetros por hora durante la fase más activa de las tormentas vespertinas de esta semana.

San Juan del Río arrastra antecedentes de rachas de viento sobre el corredor centro durante la temporada de chubascos. Hasta el momento, Protección Civil Municipal no ha confirmado afectaciones a personas y la CFE no ha precisado el plazo estimado para restablecer el servicio.

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