Interpol activa ficha roja contra Rocha Moya y 7 funcionarios de Morena

México, 21 de mayo de 2026. ---Ocho funcionarios y exfuncionarios identificados con el gobierno de Morena en Sinaloa tienen ficha roja activa de Interpol, confirmó este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

El gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, encabezan la lista derivada de la acusación del 29 de abril presentada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

La alerta internacional proviene de las órdenes de aprehensión que emitió el Departamento de Justicia estadounidense, no del gobierno mexicano. Dos de los diez acusados originales ya se entregaron en territorio estadounidense: el exsecretario de Seguridad Pública sinaloense Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega. Por eso quedan ocho con ficha roja activa.

"Hay una orden de aprehensión por parte del gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten en fichas rojas, llamadas así por parte de la Interpol", explicó Sheinbaum. La mandataria sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República desarrollar la investigación paralela y evaluar la solicitud formal de extradición que ya envió Washington.

La presidenta reconoció que el Ejecutivo federal no mantiene vigilancia particular sobre los ocho señalados, salvo en el caso de Rocha Moya, quien permanece en su domicilio en Sinaloa con resguardo de la Guardia Nacional. Sobre el senador Inzunza, todavía en funciones, Sheinbaum dijo desconocer si solicitó protección. La negativa del legislador morenista a pedir licencia profundiza la fractura interna en Morena que detonó la acusación neoyorquina.

La consulta al portal público de Interpol realizada este jueves no devuelve aún las fichas contra los ocho acusados; la base abierta de la organización registra 41 notificaciones rojas contra mexicanos, 29 solicitadas por Estados Unidos. La opacidad temporal entre la activación y la publicación es práctica habitual en casos de alto perfil.

La acusación de Nueva York se incorporó a la causa 1:23-cr-1800, conocida como USA vs. Guzmán Salazar, con penas que van de 40 años a cadena perpetua. En Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, gobernadora interina desde el 2 de mayo, sostuvo este jueves que la administración estatal coopera con las autoridades federales que requieran información del expediente.