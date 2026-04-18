Defensa del presunto feminicida de Perla Citlali acusa a Fiscalía Querétaro de irregularidades

Claudia Licea Cortés citó a medios para el miércoles 22 de abril en el Portal de Reyes con documentos que, dice, acreditan irregularidades ministeriales en el caso de la odontóloga asesinada.

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Claudia Licea Cortés, abogada defensora del presunto feminicida de Perla Citlali, encabezará la conferencia de prensa del miércoles 22 de abril en el Portal de Reyes, San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de abril de 2026. —La defensa del presunto feminicida de la odontóloga Perla Citlali Martínez Zúñiga salió a acusar a la Fiscalía General del Estado de Querétaro de irregularidades — la misma institución que desde hace 14 meses busca a su cliente sin haberlo capturado.

La abogada Claudia Licea Cortés convocó a medios de comunicación, colectivos y sociedad civil a una conferencia de prensa programada para el miércoles 22 de abril a las 10:00 horas en el Portal de Reyes, en el centro de San Juan del Río. Karol Hussein "N", el presunto responsable del crimen, permanece prófugo con alerta roja de Interpol.

La convocatoria, firmada por el colectivo Familias Violentadas y el Grupo Diamante Bufete Jurídico, presenta a los involucrados como víctimas de actuaciones ministeriales sin sustento jurídico. Licea Cortés estará acompañada por los abogados Javier Cervantes Ruiz y David Dávila Monroy, quienes prometieron entregar a los medios una carpeta con cronología del caso y documentos soporte.

La defensa no precisó en la invitación cuáles son las irregularidades específicas que atribuye a la Fiscalía ni explicó qué relación tienen con el paradero de su cliente.

Karol Hussein "N" se convirtió en prófugo tras el feminicidio de Perla Citlali, ocurrido el 11 de febrero de 2025 en el consultorio de la víctima ubicado en la colonia Quintas de Guadalupe. Los vecinos alertaron a las autoridades al notar movimientos inusuales en el inmueble. Un amparo judicial —expediente 149/2025— suspendió temporalmente la orden de aprehensión en abril de ese año a cambio de una garantía de 10 mil pesos, retrasando su captura. El 8 de febrero de 2026, la Interpol emitió alerta roja para su localización. Sigue sin ser detenido.

El entorno del presunto feminicida ya tuvo un primer encuentro con la justicia. En marzo pasado, Alexis "N", hermano gemelo de Karol Hussein, fue detenido en San Juan del Río por rendir testimonios falsos ante la autoridad y obstaculizar las investigaciones, según informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. La defensa que ahora convoca a prensa es la misma que opera en ese contexto procesal.

Dos versiones sobre la misma Fiscalía, un prófugo en común

La conferencia del miércoles ocurre mientras la familia de la víctima acumula sus propias denuncias contra la Fiscalía, pero desde el lado opuesto. En el primer aniversario del crimen, la hermana de Perla, Briseyda Martínez Zúñiga, documentó peritajes pendientes sin dictamen, opacidad en el manejo del expediente y revictimización institucional.

La familia presentó queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y busca que la Fiscalía General de la República atraiga el caso. Ambas partes señalan a la misma institución, aunque por razones distintas y con intereses radicalmente encontrados, como documentó Rotativo en su cobertura del caso.

Al momento de la redacción, la Fiscalía General del Estado de Querétaro no emitió postura sobre los señalamientos de la defensa.

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