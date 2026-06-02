Reabre la UBR Susy Garduño en Corregidora tras inversión histórica de 7.5 mdp

Corregidora, 2 de junio de 2026.- La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) "Susy Garduño" reabrió sus puertas en El Pueblito tras una remodelación integral que el gobierno municipal calificó como una inversión histórica de 7.5 millones de pesos.
La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, y el presidente municipal, Chepe Guerrero, encabezaron la entrega de las instalaciones.
El corazón de la renovación fue el tanque terapéutico, que permaneció año y medio fuera de servicio por el desgaste de la infraestructura. Su reactivación devuelve a la unidad un servicio clave para pacientes con problemas de movilidad y secuelas neurológicas.
El proyecto creció respecto a su planteamiento inicial: fue anunciado a comienzos de año con una inversión de 6.3 millones de pesos centrada en el tanque terapéutico, y cerró como una rehabilitación completa del inmueble por 7.5 millones.
El espacio atiende desde hace más de 15 años a personas con discapacidad temporal o permanente, lesiones musculares y otras condiciones que demandan atención integral.
Un homenaje con nombre propio
Durante la develación de la placa conmemorativa, las autoridades municipales anunciaron que la unidad llevará el nombre de Susy Garduño, quien presidió el Sistema Municipal DIF entre 2006 y 2009 y fue clave en la consolidación de las instalaciones actuales, en la calle Fray Sebastián de Gallegos número 73.
La unidad atiende a pacientes con lesiones musculares, secuelas neurológicas y problemas de movilidad sin salir del municipio. rotativo.com.mx
"Hoy queremos dar ese ejemplo y rendir este merecido homenaje a Susy, quien dejó una huella profunda en nuestro municipio", expresó Chepe Guerrero.
La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Gaby Trápala, agradeció el trabajo del personal que sostiene la operación diaria.
"Quiero expresar mi reconocimiento a las y los terapeutas, especialistas, personal administrativo, de apoyo y de servicios que, con profesionalismo y sensibilidad, acompañan a las familias que llegan a este lugar buscando una oportunidad para salir adelante", señaló.
Servicios sin salir del municipio
La UBR concentra atención física, psicológica, médica y de lenguaje, lo que permite a las familias de Corregidora acceder a rehabilitación de calidad sin trasladarse a otras demarcaciones. La obra se inscribe en el paquete de obras que el gobierno municipal proyectó para el año en curso.
El inmueble se ubica en la misma zona donde el municipio certificó recientemente al CAM El Pueblito como centro de trabajo seguro. Con el tanque terapéutico nuevamente en marcha, la unidad recupera su capacidad plena para atender a pacientes de todas las edades.