Reabre la UBR Susy Garduño en Corregidora tras inversión histórica de 7.5 mdp

El DIF estatal y municipal reactivaron el tanque terapéutico, cerrado año y medio, para atender a miles de familias sin salir del municipio.

Car Herrera de Kuri y Chepe Guerrero develan la placa de la UBR Susy Garduño durante la reapertura en El Pueblito.

Car Herrera de Kuri y Chepe Guerrero encabezaron la entrega de la Unidad Básica de Rehabilitación Susy Garduño, en El Pueblito.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Corregidora, 2 de junio de 2026.- La Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) "Susy Garduño" reabrió sus puertas en El Pueblito tras una remodelación integral que el gobierno municipal calificó como una inversión histórica de 7.5 millones de pesos.

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, y el presidente municipal, Chepe Guerrero, encabezaron la entrega de las instalaciones.

El corazón de la renovación fue el tanque terapéutico, que permaneció año y medio fuera de servicio por el desgaste de la infraestructura. Su reactivación devuelve a la unidad un servicio clave para pacientes con problemas de movilidad y secuelas neurológicas.

El proyecto creció respecto a su planteamiento inicial: fue anunciado a comienzos de año con una inversión de 6.3 millones de pesos centrada en el tanque terapéutico, y cerró como una rehabilitación completa del inmueble por 7.5 millones.

El espacio atiende desde hace más de 15 años a personas con discapacidad temporal o permanente, lesiones musculares y otras condiciones que demandan atención integral.

Un homenaje con nombre propio

Durante la develación de la placa conmemorativa, las autoridades municipales anunciaron que la unidad llevará el nombre de Susy Garduño, quien presidió el Sistema Municipal DIF entre 2006 y 2009 y fue clave en la consolidación de las instalaciones actuales, en la calle Fray Sebastián de Gallegos número 73.

Car Herrera de Kuri y Chepe Guerrero develan la placa de la UBR Susy Gardu\u00f1o durante la reapertura en El Pueblito. La unidad atiende a pacientes con lesiones musculares, secuelas neurológicas y problemas de movilidad sin salir del municipio. rotativo.com.mx

"Hoy queremos dar ese ejemplo y rendir este merecido homenaje a Susy, quien dejó una huella profunda en nuestro municipio", expresó Chepe Guerrero.

La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Gaby Trápala, agradeció el trabajo del personal que sostiene la operación diaria.

"Quiero expresar mi reconocimiento a las y los terapeutas, especialistas, personal administrativo, de apoyo y de servicios que, con profesionalismo y sensibilidad, acompañan a las familias que llegan a este lugar buscando una oportunidad para salir adelante", señaló.

Servicios sin salir del municipio

La UBR concentra atención física, psicológica, médica y de lenguaje, lo que permite a las familias de Corregidora acceder a rehabilitación de calidad sin trasladarse a otras demarcaciones. La obra se inscribe en el paquete de obras que el gobierno municipal proyectó para el año en curso.

El inmueble se ubica en la misma zona donde el municipio certificó recientemente al CAM El Pueblito como centro de trabajo seguro. Con el tanque terapéutico nuevamente en marcha, la unidad recupera su capacidad plena para atender a pacientes de todas las edades.

gobiernosedifchepe guerreroinversionescorregidora

Reciente

Funcionarios de JAPAM y CONAGUA entregan la ampliación de la red de drenaje sanitario en la comunidad de El Carrizo, San Juan del Río.
San Juan del Río

Drenaje nuevo para El Carrizo

La ampliación instaló 1,827 metros de red y 152 descargas domiciliarias para más de 800 habitantes de la comunidad.

Charreadas Feria San Juan del Río 2026 Lienzo Charro Salvador Gómez Centeno Regionales sanjuanenses
Deportes

Charreadas Feria SJR 2026

El deporte nacional sumará dos jornadas al programa de la fiesta patronal sanjuanense

Juegos Florales 2026 San Juan del Río coronación reina Flor de Plata 160 mil pesos premios
Cultura

Coronación Juegos Florales 2026

El acto literario sumará la coronación de una reina propia el jueves 25 de junio

Roxana Guzmán Ramírez, periodista y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en el sur de Veracruz.
Seguridad

Privan de su libertad a periodista en Nanchital

Sujetos armados y encapuchados ingresaron por la fuerza a la vivienda de la comunicadora en el sur del estado y la sustrajeron frente a su familia.