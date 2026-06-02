Privan de la libertad a la periodista Roxana Guzmán en Nanchital, Veracruz

Sujetos armados y encapuchados ingresaron por la fuerza a la vivienda de la comunicadora en el sur del estado y la sustrajeron frente a su familia.

Roxana Guzmán Ramírez, periodista y directora del portal Pulso Informativo del Sureste, en el sur de Veracruz.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación, mientras colectivos de prensa exigen su localización con vida.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jun 02, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Veracruz, 2 de junio de 2026.- Un comando de hombres armados privó de la libertad a la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal de noticias Pulso Informativo del Sureste, tras irrumpir en su domicilio en este municipio del sur del estado. La agresión ocurrió alrededor de las seis de la mañana.

Al menos tres sujetos encapuchados forzaron la entrada de la vivienda y sacaron a la comunicadora frente a sus familiares, de acuerdo con los primeros reportes.

Un video grabado por personas cercanas, que circula en redes sociales, registra el momento en que los agresores rompen la puerta principal con un mazo antes de ingresar; en las imágenes, una persona dentro de la casa les pide no avanzar porque había una bebé en el lugar.

Hasta el mediodía se desconocía el móvil del ataque y la identidad de los responsables. El nombre de Guzmán Ramírez tampoco figuraba en el Registro Nacional de Detenciones, lo que descarta que se trate de una detención por parte de alguna autoridad.

La Fiscalía investiga la privación de la libertad de la periodista

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, ya abrió una indagatoria y mantiene labores para ubicar a la comunicadora y determinar quiénes participaron en el plagio.

"Se ha iniciado una carpeta de investigación derivado de la presunta privación de la libertad de la víctima identificada con las iniciales R.G.R., quien se desempeña como comunicadora en el municipio de Nanchital", señaló la dependencia en un comunicado.

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) condenó la agresión y reportó que está en comunicación con la Fiscalía para dar seguimiento al caso.

El organismo informó que un grupo comisionado se encuentra en la zona sur para acompañar a la familia y pidió a los medios respetar los protocolos de actuación para no exponer a la víctima.

Veracruz, de los estados más peligrosos para la prensa

La entidad arrastra uno de los historiales más violentos del país contra la actividad periodística, con decenas de homicidios de reporteros y comunicadores registrados desde el año 2000, además de desapariciones y amenazas documentadas por organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

El caso de Guzmán Ramírez tiene un antecedente directo: en 2017 su pareja fue asesinada frente a ella, también en Nanchital. Tras aquel crimen, la periodista dejó el estado durante varios años y regresó en 2025 para fundar Pulso Informativo del Sureste, espacio desde el que cubría temas sociales, políticos y de seguridad.

Colectivos de periodistas del sur de Veracruz exigieron su localización con vida y mantienen la presión pública para que las autoridades den con su paradero.

seguridad prensa criminalidad veracruz

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