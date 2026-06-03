Castigan al notario titular de la Notaría 7 en San Juan del Río

La Secretaría de Gobierno acreditó responsabilidades administrativas y sumó la segunda suspensión notarial del estado en menos de dos semanas.

Sello y documentos notariales sobre escritorio que ilustran la suspensión del titular de la Notaría 7 de San Juan del Río.

La Secretaría de Gobierno separó por tres meses al titular de la Notaría Pública 7 de la demarcación de San Juan del Río.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 03, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 3 de junio de 2026.- El titular de la Notaría Pública Número 7 de la demarcación de San Juan del Río, José Ignacio Paulin Posada, quedó separado de la función notarial durante tres meses por determinación de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

La medida derivó de una queja tramitada en el expediente Q/0062/2025, en la que la autoridad acreditó responsabilidades administrativas a cargo del fedatario. La resolución se publicó el 1 de junio de 2026 en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga, y representa la segunda suspensión notarial que el Gobierno estatal aplica en menos de dos semanas.

En lo inmediato, los asuntos pendientes pasan a otro fedatario y el protocolo de la oficina queda bajo resguardo del Estado mientras corre el plazo. La sanción surtirá efecto a partir de la notificación formal al notario.

¿Cuál Notaría 7 fue suspendida en Querétaro?

La sanción corresponde a la Notaría 7 de la demarcación de San Juan del Río, no a la Notaría 7 de la demarcación de Querétaro capital, que es una oficina distinta y sin relación con este procedimiento.

Cada demarcación numera sus notarías por separado, de modo que el número coincide aunque se trate de despachos diferentes. El notariado sanjuanense opera dentro del marco que faculta al Ejecutivo estatal a intervenir cuando una queja prospera.

¿Qué pasa con los trámites de la Notaría 7?

Los expedientes en curso quedarán bajo la atención del titular de la Notaría Pública Número 18 de la misma demarcación, designado encargado del despacho durante la separación.

Los usuarios con escrituras, poderes o testamentos en proceso deberán dar seguimiento ante esa oficina, que asume la suplencia para no interrumpir la atención.

Como parte de la resolución, la dependencia ordenó la entrega de folios, libros, apéndices y demás instrumentos que integran el protocolo notarial al Archivo General de Notarías del Estado.

Una racha de sanciones al notariado queretano

El caso no es aislado. Días antes, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, informó la suspensión por dos meses del titular de la Notaría 20 de la capital, Santos Jesús Martínez Reséndiz, en la primera sanción de esta etapa.

El funcionario explicó que la medida derivó de quejas por el retraso en la entrega de escrituras y advirtió que hay otros cinco expedientes abiertos contra notarios, con sanciones posibles que van de la multa al retiro de la patente.

La autoridad concluyó que el fedatario sanjuanense incurrió en violaciones a diversas disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Querétaro, ordenamiento que contempla desde el apercibimiento y la multa hasta la suspensión de la función por seis meses y la separación definitiva del cargo.

La suspensión temporal se inscribe en los controles de ética pública que las instituciones locales han endurecido sobre el servicio público.

El Ejecutivo estatal ya había usado esa facultad en casos previos: el titular de la Notaría 21 de la capital, Enrique Javier Olvera Villaseñor, recibió en su momento una suspensión de seis meses por irregularidades acreditadas en el ejercicio de su función. El antecedente marca el techo que la propia ley fija para este tipo de medida.

Por su carácter temporal, la suspensión del notario 7 contempla que retome la función al concluir el plazo de tres meses. Mientras tanto, la atención de la demarcación recae en la Notaría 18 y el protocolo resguardado en el Archivo General de Notarías permite la consulta de los actos ya formalizados.

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