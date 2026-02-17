San Juan del Río obtiene certificación anticorrupción del SEAQRO

Certifican a San Juan del Río: 100% de su personal completó capacitación anticorrupción

Entrega de certificación anticorrupción del SEAQRO al municipio de San Juan del Río en la Antigua Presidencia Municipal

Roberto Cabrera Valencia, alcalde de San Juan del Río, recibe certificación anticorrupción del SEAQRO.

San Juan del Río, 17 de febrero de 2026.- El municipio de San Juan del Río recibió la certificación del programa Municipios Anticorrupción, otorgada por el Sistema Estatal Anticorrupción de Querétaro (SEAQRO), luego de que la totalidad de su plantilla —más de 2,500 servidores públicos— completó la capacitación en materia de ética pública y transparencia.

El reconocimiento fue entregado al alcalde Roberto Cabrera Valencia durante una ceremonia en la Antigua Presidencia Municipal.

El programa Municipios Anticorrupción forma parte de las estrategias del SEAQRO para fortalecer la profesionalización de servidores públicos en los 18 municipios de Querétaro.

La certificación valida el compromiso institucional de cada demarcación en temas de ética, transparencia y prevención de conductas irregulares.

Jorge Sánchez Martínez, secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEAQRO, fue el encargado de entregar el distintivo. Durante su participación, señaló que los servidores públicos "tienen en sus manos un gran honor" al atender directamente a la ciudadanía. Precisó que la certificación representa un compromiso de lucha permanente contra la corrupción en la administración sanjuanense.

Cabrera Valencia agradeció la distinción e indicó que el logro corresponde a todas las áreas del gobierno municipal. "Hoy estamos recibiendo estos distintivos gracias a la participación de todas y todos ustedes", expresó el alcalde ante funcionarios reunidos en el Salón Presidentes de la zona Centro.

Certificación anticorrupción fortalece confianza ciudadana en San Juan del Río

El secretario Técnico del SEAQRO subrayó que, mediante esta certificación, el municipio demuestra que atiende la prevención de la corrupción como política pública permanente. A su juicio, esto genera confianza entre los ciudadanos respecto al funcionamiento de las instituciones locales.

En la ceremonia también se reconoció de manera individual a servidores públicos que concluyeron la capacitación. Estuvo presente Nelly Martínez Trejo, secretaria del Órgano Interno de Control municipal, instancia encargada de la vigilancia interna en la administración sanjuanense.

La certificación distingue a San Juan del Río como uno de los municipios queretanos que han cumplido con los estándares del SEAQRO en materia de profesionalización y ética pública, requisitos que el organismo estatal ha impulsado como parte de su estrategia para reducir prácticas de corrupción en el ámbito local.

