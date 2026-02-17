Capturan en Sinaloa a imputada por fraude maquinado en San Juan del Río

Feb 17, 2026
San Juan del Río — 17 de febrero de 2026. —Una mujer identificada como Karla "N" fue capturada en Mazatlán, Sinaloa, tras cumplimentarse una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de fraude genérico maquinado cometido en San Juan del Río.

La detención se logró mediante coordinación entre la Fiscalía General de Querétaro, la Guardia Nacional y la Fiscalía del Estado de Sinaloa. La imputada será trasladada para enfrentar proceso ante el Juez de Control que la requiere.

El fraude maquinado en San Juan del Río involucra diversos hechos por los que la Fiscalía General de Querétaro inició una carpeta de investigación. Elementos de la Guardia Nacional realizaron labores de localización que derivaron en el aseguramiento de la imputada en el puerto sinaloense.

Tras la detención, la Fiscalía de Sinaloa colaboró para poner a Karla "N" a disposición de las autoridades queretanas. El traslado se gestionó con el objetivo de presentarla ante el juzgado correspondiente en San Juan del Río, donde se resolverá su situación jurídica por fraude.

Fiscalía fortalece investigación por fraude en San Juan del Río

La dependencia informó que la investigación continúa abierta y que se integran datos de prueba adicionales para fortalecer las líneas de investigación del caso. El objetivo, precisó, es garantizar el acceso a la justicia de las personas afectadas por los hechos constitutivos de fraude.

La coordinación interinstitucional entre fiscalías estatales y la Guardia Nacional permitió ejecutar la orden de aprehensión fuera de la entidad. Este tipo de operativos refuerza la capacidad de las autoridades queretanas para perseguir delitos patrimoniales incluso cuando los imputados se encuentran en otras regiones del país.

