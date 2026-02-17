Felipe Macías refrenda alianza con el Ejército para la seguridad en Querétaro

Macías Olvera afirma que la coordinación con el Ejército distingue a Querétaro del resto del país

Presidente municipal de Querétaro Felipe Macías Olvera junto a mandos militares durante homenaje al Ejército Mexicano en el Palacio Municipal por coordinación en seguridad pública Querétaro

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante el homenaje al Ejército Mexicano celebrado en el Palacio Municipal.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 17, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 17 de febrero de 2026. —Policías municipales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano operan de forma coordinada en la capital queretana, un modelo de colaboración que el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera calificó como diferenciador frente al resto del país durante un homenaje celebrado en el Palacio Municipal.

El acto reunió a mandos militares, representantes de la Guardia Nacional, autoridades de justicia militar y miembros de la Asociación de Militares Retirados del Estado de Querétaro.

Desde 2021, la entidad ha consolidado una estrategia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, modelo que las autoridades señalan como uno de los factores detrás de los indicadores delictivos de la capital.

Macías Olvera afirmó que la articulación entre corporaciones ha sido la base para mantener la tranquilidad ciudadana.

"Hoy podemos afirmar que Querétaro es un lugar donde hay policías, Guardia Nacional y Ejército en un gran esfuerzo para que las familias estén tranquilas, por el trabajo coordinado de las tres instancias de gobierno", indicó el alcalde.

El titular del Ayuntamiento precisó que esta coordinación para la seguridad en Querétaro no se limita a la prevención del delito. En agosto de 2025, las Fuerzas Armadas participaron en la atención a contingencias derivadas de lluvias intensas que afectaron diversas zonas de la ciudad, lo que, a juicio de Macías Olvera, demuestra la versatilidad del esquema de colaboración.

Querétaro cierra filas en defensa de la seguridad pública

El presidente municipal también respaldó el llamado del gobernador Mauricio Kuri para consolidar la unidad institucional frente a los retos nacionales. "Hoy cerramos filas desde el municipio con el Estado y con la Federación, en la defensa del Estado mexicano y de nuestra dignidad", sostuvo.

En ese sentido, el alcalde subrayó que la alianza entre Ayuntamiento y Ejército Mexicano se proyecta como una política permanente, tanto en operativos de seguridad como en la respuesta a situaciones de riesgo para la población.

"Algo que nos hace diferentes al resto del país es que aquí en Querétaro trabajamos en equipo en la defensa de la seguridad pública y de las familias", señaló.

El Ayuntamiento no precisó en el acto cifras sobre efectivos desplegados ni indicadores delictivos actualizados que permitan cuantificar el impacto de la estrategia conjunta.

