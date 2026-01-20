Querétaro, 20 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó la localización de Airam Joseline Lara Montes, adolescente reportada como desaparecida mediante la Alerta AMBER emitida el 17 de enero.
La menor fue ubicada y se encuentra bajo valoración médica y psicológica para garantizar su integridad física y emocional, informó la dependencia estatal.
Las autoridades de Querétaro aplicaron los protocolos establecidos con pleno respeto a los derechos de la adolescente, explicó la Fiscalía. La activación oportuna del mecanismo de búsqueda permitió su localización en coordinación con diversas corporaciones de seguridad.
La institución mantiene activos los protocolos de investigación para localizar a tres adolescentes más mencionadas en la alerta emitida.
Las líneas de investigación continúan desarrollándose de manera permanente con acciones coordinadas entre las áreas especializadas de la Fiscalía de Querétaro.
"La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con la localización de niñas, niños y adolescentes", aseguró la dependencia. El organismo invitó a la ciudadanía a reportar información útil a través de Locatel al 442 229 1111, al número de emergencias 911 y de manera anónima al 089.
La institución agradeció la colaboración ciudadana durante el proceso de búsqueda y enfatizó la importancia de mantener los canales de comunicación activos para garantizar la seguridad de los menores en el estado.