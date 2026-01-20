Querétaro, 20 de enero de 2026. - El antro Könor, ubicado en la zona de Desarrollo San Pablo en Querétaro, no volverá a operar ni se le otorgará nuevamente la licencia de funcionamiento tras los hechos violentos registrados el pasado fin de semana al interior del establecimiento, donde se reportó una balacera que dejó personas lesionadas, confirmó el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres.

El funcionario informó que desde la Secretaría de Gobierno ya se inició el procedimiento administrativo para retirar de manera definitiva la licencia del lugar.

El titular de la dependencia estatal señaló que existe una responsabilidad directa del establecimiento en el control del acceso y la seguridad de sus clientes, incluido el ingreso de un arma de fuego que fue utilizada durante el incidente.

A pesar de que el lugar contaba con sistemas biométricos y personal de seguridad, el filtro de acceso depende exclusivamente del bar, explicó Gudiño Torres.

"Va a haber cero tolerancia y este lugar no se va a volver a abrir; desde la Secretaría de Gobierno ya iniciamos el procedimiento para quitar la licencia de funcionamiento", afirmó el funcionario estatal.

Reiteró que la postura del gobierno será de cero tolerancia ante cualquier incumplimiento en establecimientos nocturnos de Querétaro.

El secretario informó que se mantendrán y reforzarán los operativos de supervisión en bares y antros de todo el estado. Durante el último fin de semana se realizaron tres clausuras: una en el municipio de Tequisquiapan, otra en la capital queretana por parte del estado y una más por el municipio de Querétaro, todas relacionadas con uso indebido de licencias o incumplimiento normativo.

Operaban con licencia de restaurante pero vendían solo alcohol

Gudiño Torres detalló que uno de los establecimientos clausurados operaba con licencia de restaurante, pero únicamente ofrecía venta de bebidas alcohólicas, lo que constituye una falta grave a la normatividad estatal. Las sanciones se aplicarán sin distinción y los operativos continuarán de manera permanente, precisó el funcionario.

El secretario adelantó que se llevaría a cabo una reunión con responsables de bares y antros para fortalecer los mecanismos de coordinación, prevención y control, así como para reforzar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en este tipo de giros comerciales.

"El acceso y la seguridad son responsabilidad absoluta del establecimiento", enfatizó Gudiño Torres. Subrayó que no se tolerarán omisiones ni irregularidades en el control de acceso, especialmente en la revisión de armas.

Finalmente, recordó que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones relacionadas con el caso ocurrido en Könor y confió en que se tendrán resultados en el corto plazo para identificar y procesar a los responsables de los hechos violentos.