Querétaro revoca licencia de antro Könor tras hechos violentos

El gobierno estatal inició procedimiento para retirar de manera definitiva la licencia del establecimiento ubicado en San Pablo; reforzarán operativos en bares y antros del estado.

Zona de Desarrollo San Pablo en Querétaro donde se ubica antro Könor clausurado por gobierno estatal.

Eric Gudiño Torres, secretario de Gobierno de Querétaro, anunció la revocación definitiva de licencia del antro Könor.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 20, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 20 de enero de 2026. - El antro Könor, ubicado en la zona de Desarrollo San Pablo en Querétaro, no volverá a operar ni se le otorgará nuevamente la licencia de funcionamiento tras los hechos violentos registrados el pasado fin de semana al interior del establecimiento, donde se reportó una balacera que dejó personas lesionadas, confirmó el secretario de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres.

El funcionario informó que desde la Secretaría de Gobierno ya se inició el procedimiento administrativo para retirar de manera definitiva la licencia del lugar.

El titular de la dependencia estatal señaló que existe una responsabilidad directa del establecimiento en el control del acceso y la seguridad de sus clientes, incluido el ingreso de un arma de fuego que fue utilizada durante el incidente.

A pesar de que el lugar contaba con sistemas biométricos y personal de seguridad, el filtro de acceso depende exclusivamente del bar, explicó Gudiño Torres.

"Va a haber cero tolerancia y este lugar no se va a volver a abrir; desde la Secretaría de Gobierno ya iniciamos el procedimiento para quitar la licencia de funcionamiento", afirmó el funcionario estatal.

Reiteró que la postura del gobierno será de cero tolerancia ante cualquier incumplimiento en establecimientos nocturnos de Querétaro.

El secretario informó que se mantendrán y reforzarán los operativos de supervisión en bares y antros de todo el estado. Durante el último fin de semana se realizaron tres clausuras: una en el municipio de Tequisquiapan, otra en la capital queretana por parte del estado y una más por el municipio de Querétaro, todas relacionadas con uso indebido de licencias o incumplimiento normativo.

Operaban con licencia de restaurante pero vendían solo alcohol

Gudiño Torres detalló que uno de los establecimientos clausurados operaba con licencia de restaurante, pero únicamente ofrecía venta de bebidas alcohólicas, lo que constituye una falta grave a la normatividad estatal. Las sanciones se aplicarán sin distinción y los operativos continuarán de manera permanente, precisó el funcionario.

El secretario adelantó que se llevaría a cabo una reunión con responsables de bares y antros para fortalecer los mecanismos de coordinación, prevención y control, así como para reforzar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en este tipo de giros comerciales.

"El acceso y la seguridad son responsabilidad absoluta del establecimiento", enfatizó Gudiño Torres. Subrayó que no se tolerarán omisiones ni irregularidades en el control de acceso, especialmente en la revisión de armas.

Finalmente, recordó que la Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones relacionadas con el caso ocurrido en Könor y confió en que se tendrán resultados en el corto plazo para identificar y procesar a los responsables de los hechos violentos.

gobiernoseguridadviolencianegocios

Reciente

Marco Antonio Del Prete Tercero, titular de SEDESU, durante reunión con directivos de Delta Tecnic para inversión en Pedro Escobedo
Pedro Escobedo

Delta Tecnic invierte 200 mdp en planta de Pedro Escobedo

La empresa española Delta Tecnic destinará 200 millones de pesos para expandir su planta en Pedro Escobedo y generar 240 empleos directos e indirectos en el sector automotriz.

Fiscalía General del Estado de Querétaro confirma localización de adolescente tras Alerta AMBER enero 2026
Editorial

Localizan a Airam Joseline tras Alerta AMBER en Querétaro

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización de la adolescente tras la activación del protocolo de búsqueda el 17 de enero; continúa la búsqueda de tres menores más.

Scooters eléctricos en estacionamiento virtual autorizado en Querétaro tras nueva regulación de AMEQ
Editorial

Querétaro elimina tolerancia por mal estacionamiento de scooters

La AMEQ acordó con empresa operadora aplicar sanciones inmediatas a usuarios que no devuelvan scooters en estacionamientos virtuales autorizados tras un año de operación.

Gerardo Cuanalo Santos, director de AMEQ, durante anuncio de operativo contra tarifas irregulares en transporte público de Querétaro
Municipios

AMEQ asegura unidad en Tequisquiapan por cobro irregular de tarifa

La Agencia de Movilidad mantiene operativo permanente de inspección tras detectar cobro de 12 pesos en lugar de la tarifa autorizada de 10 pesos.