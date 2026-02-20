Querétaro, 20 de febrero de 2026. — La renovación de la dirigencia nacional del PAN no debe discutirse antes de que concluya el proceso electoral de 2027, afirmó el diputado local Guillermo Vega Guerrero, coordinador de la bancada panista y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Querétaro.
El legislador consideró anticipados los posicionamientos tras las declaraciones del exgobernador Francisco Domínguez Servién, quien no descartó buscar el liderazgo del Comité Ejecutivo Nacional.
La postura de Vega Guerrero surge en un contexto donde diversos actores panistas han comenzado a posicionarse de cara a la renovación de la dirigencia nacional, pese a que los estatutos del PAN establecen que dicho proceso debe celebrarse una vez finalizada la jornada electoral intermedia.
"No es momento de llevar a cabo la renovación del Comité Ejecutivo Nacional", expresó el legislador, quien añadió que la responsabilidad actual del partido es "enfocarnos en el trabajo cotidiano y en representar bien al Partido Acción Nacional rumbo a ese proceso".
El diputado recordó que la última Asamblea Nacional del PAN incorporó una disposición de paridad que obliga a que la próxima persona al frente del Comité Ejecutivo Nacional sea mujer.
Esta norma aplica también para los comités directivos estatales y municipales, como parte de los avances en equidad interna del partido.
Reelección de Romero, única excepción a la paridad en el PAN
La única vía para que un hombre encabece nuevamente la dirigencia nacional sería que el actual presidente del partido, Jorge Romero, optara por la reelección, posibilidad contemplada en la normativa interna.
Aun en ese escenario, precisó Vega Guerrero, Romero competiría exclusivamente contra perfiles femeninos, pues el principio de paridad carece de margen para modificarse.
"La próxima dirigente nacional del PAN será mujer, a menos que Jorge Romero decida buscar la reelección", indicó el panista, quien detalló que el actual líder del partido "tendría un beneficio legal que le favorecería, pero en caso de competir tendría que hacerlo en una contienda únicamente con mujeres".
En ese sentido, el coordinador parlamentario llamó a concentrar esfuerzos en la labor legislativa y en la preparación del proceso electoral de 2027.
Vega Guerrero señaló además que respaldará las decisiones políticas del gobernador Mauricio Kuri González, aunque insistió en que los tiempos estatutarios deben respetarse antes de abrir cualquier discusión sobre el relevo en la dirigencia del partido.