Querétaro, 20 de febrero de 2026.— La discusión sobre la municipalización de Santa Rosa Jáuregui dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un tema político, según denunció el diputado local Ulises Gómez de la Rosa, quien acusó que existen intentos de frenar el proceso mediante la división territorial, particularmente con la posible exclusión de Juriquilla.

El legislador anunció que mañana se realizará una sesión de comisión en territorio, abierta a la ciudadanía, para informar sobre el avance de la iniciativa.

La propuesta de crear un nuevo municipio a partir de la delegación de Santa Rosa Jáuregui ha generado un debate creciente en los últimos meses, con posturas encontradas entre grupos ciudadanos, autoridades municipales y actores políticos locales.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Querétaro no ha emitido postura oficial sobre los señalamientos del legislador respecto a supuestos intentos de frenar la municipalización.

Gómez de la Rosa precisó que la audiencia se llevará a cabo en un espacio público, a las afueras de la delegación, con el objetivo de que los habitantes conozcan de primera mano el estado del proceso.

"Es una sesión normal, lo único que estamos haciendo es trasladar la comisión a territorio con el ánimo de que la gente esté informada", explicó.

Sobre la posible separación de Juriquilla, el diputado sostuvo que la iniciativa presentada contempla su integración como delegación del nuevo municipio, junto con Montenegro y Buenavista.

A juicio del legislador, resulta injusto que se pretenda separar ese territorio de Santa Rosa Jáuregui, considerando los vínculos históricos entre ambas zonas.

Recursos compartidos y vínculos históricos en Santa Rosa Jáuregui

La delegación ha aportado históricamente territorio y recursos al desarrollo de Juriquilla, incluido el agua que abastece los desarrollos inmobiliarios de la zona, afirmó el legislador. Por esa razón, según Gómez de la Rosa, no se puede desconocer la relación entre ambos territorios.

También indicó que el crecimiento del movimiento social en favor de la municipalización de Santa Rosa Jáuregui ha llevado a las autoridades municipales a plantear alternativas administrativas que, en su opinión, buscan disminuir el impulso ciudadano.

El diputado atribuyó parte de la oposición en Juriquilla a organizaciones vinculadas con el Partido Acción Nacional.

"Juriquilla va a ser delegación, junto con Montenegro y Buenavista, como parte del nuevo municipio", concluyó el legislador, quien reconoció que el tema genera opiniones divididas en esa zona pero descartó un rechazo generalizado a la integración.

Este medio buscó la versión oficial del Ayuntamiento de Querétaro y del PAN sobre los señalamientos del diputado Gómez de la Rosa.