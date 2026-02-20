Municipalización de Santa Rosa Jáuregui es tema político, no técnico: diputado

Gómez de la Rosa denuncia división territorial y defiende realizar sesión en territorio para informar a los ciudadanos.

Diputado local Ulises Gómez de la Rosa durante sesión sobre municipalización de Santa Rosa Jáuregui en Querétaro

Ulises Gómez de la Rosa, diputado local, impulsa la municipalización de Santa Rosa Jáuregui con sesión en territorio.

Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 20, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 20 de febrero de 2026.— La discusión sobre la municipalización de Santa Rosa Jáuregui dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un tema político, según denunció el diputado local Ulises Gómez de la Rosa, quien acusó que existen intentos de frenar el proceso mediante la división territorial, particularmente con la posible exclusión de Juriquilla.

El legislador anunció que mañana se realizará una sesión de comisión en territorio, abierta a la ciudadanía, para informar sobre el avance de la iniciativa.

La propuesta de crear un nuevo municipio a partir de la delegación de Santa Rosa Jáuregui ha generado un debate creciente en los últimos meses, con posturas encontradas entre grupos ciudadanos, autoridades municipales y actores políticos locales.

Hasta el momento, el Ayuntamiento de Querétaro no ha emitido postura oficial sobre los señalamientos del legislador respecto a supuestos intentos de frenar la municipalización.

Gómez de la Rosa precisó que la audiencia se llevará a cabo en un espacio público, a las afueras de la delegación, con el objetivo de que los habitantes conozcan de primera mano el estado del proceso.

"Es una sesión normal, lo único que estamos haciendo es trasladar la comisión a territorio con el ánimo de que la gente esté informada", explicó.

Sobre la posible separación de Juriquilla, el diputado sostuvo que la iniciativa presentada contempla su integración como delegación del nuevo municipio, junto con Montenegro y Buenavista.

A juicio del legislador, resulta injusto que se pretenda separar ese territorio de Santa Rosa Jáuregui, considerando los vínculos históricos entre ambas zonas.

Recursos compartidos y vínculos históricos en Santa Rosa Jáuregui

La delegación ha aportado históricamente territorio y recursos al desarrollo de Juriquilla, incluido el agua que abastece los desarrollos inmobiliarios de la zona, afirmó el legislador. Por esa razón, según Gómez de la Rosa, no se puede desconocer la relación entre ambos territorios.

También indicó que el crecimiento del movimiento social en favor de la municipalización de Santa Rosa Jáuregui ha llevado a las autoridades municipales a plantear alternativas administrativas que, en su opinión, buscan disminuir el impulso ciudadano.

El diputado atribuyó parte de la oposición en Juriquilla a organizaciones vinculadas con el Partido Acción Nacional.

"Juriquilla va a ser delegación, junto con Montenegro y Buenavista, como parte del nuevo municipio", concluyó el legislador, quien reconoció que el tema genera opiniones divididas en esa zona pero descartó un rechazo generalizado a la integración.

Este medio buscó la versión oficial del Ayuntamiento de Querétaro y del PAN sobre los señalamientos del diputado Gómez de la Rosa.

gobiernopoliticasanta rosa jauregui

Reciente

Toma de protesta de la Mesa Directiva del Colegio de Profesionales del Derecho de San Juan del Río para el periodo 2026-2028
San Juan del Río

Toma protesta nueva Mesa Directiva del Colegio de Abogados en San Juan del Río

Mónica Almaraz asume presidencia del Colegio de Profesionales del Derecho para el periodo 2026-2028.

Mapa meteorológico de Conagua muestra onda de calor en Querétaro e Hidalgo el 20 de febrero de 2026
San Juan del Río

Onda de calor persiste en Querétaro e Hidalgo

Conagua confirma onda de calor en zonas centro de ambas entidades con mínimas de 0 a 5 °C en sierras.

Sesión de la Comisión de Administración y Justicia del Congreso de Querétaro donde se aprobó reforma de justicia cívica con protocolos de género obligatorios
Legislatura

Aprueban en comisión justicia cívica con perspectiva de género en Querétaro

Comisión legislativa avala reforma que exige lineamientos contra revictimización en municipios.

Sesión legislativa en el Congreso de Querétaro donde se aprobó la declaratoria del Bicentenario del Poder Judicial 2026
Legislatura

2026, año del Bicentenario del Poder Judicial de Querétaro

Congreso aprueba declaratoria que reconoce dos siglos de impartición de justicia en la entidad.