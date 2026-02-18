Pedro Escobedo, 18 de febrero de 2026. —Un corralón que presuntamente opera sin permisos y con cobros excesivos en Pedro Escobedo será motivo de un exhorto ante la LXI Legislatura del Estado de Querétaro.
La diputada Sully Yanira Mauricio Sixtos, del Grupo Parlamentario de Morena, presentará la propuesta el próximo jueves tras recibir quejas ciudadanas por tarifas desproporcionadas que afectan el patrimonio de familias del municipio.
La iniciativa busca la intervención coordinada de autoridades de los tres órdenes de gobierno para verificar concesiones y regularizar el servicio.
Vecinos del municipio han denunciado falta de claridad en las tarifas cobradas por el establecimiento, lo que genera incertidumbre al momento de recuperar sus vehículos.
El problema no es nuevo: los servicios auxiliares de autotransporte en Querétaro han sido objeto de señalamientos recurrentes por la opacidad en sus esquemas tarifarios, según han documentado organizaciones ciudadanas.
A través del exhorto, la legisladora solicitará que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) refuercen los mecanismos de supervisión e inspección.
"No podemos permitir que las familias paguen cantidades desproporcionadas", señaló Mauricio Sixtos, quien precisó que se revisará si el corralón irregular en Pedro Escobedo cuenta con los permisos necesarios.
El llamado incluye verificar que las tarifas aplicadas estén dentro de los tabuladores autorizados por la normatividad vigente.
"Si un corralón no cumple con la ley, debe revisarse y sancionarse", puntualizó la diputada, quien también pidió coordinación entre autoridades municipales y estatales para frenar posibles abusos contra los usuarios del servicio.
Revisión de permisos y tarifas de corralón en Pedro Escobedo
La propuesta contempla que las dependencias involucradas presenten un informe sobre el estado de las concesiones otorgadas para operar este tipo de establecimientos en el municipio.
Mauricio Sixtos indicó que el propósito es garantizar que ningún servicio público funcione fuera del marco legal. "La coordinación entre los tres órdenes de gobierno es clave", subrayó.
La legisladora morenista aseguró que el exhorto responde al reclamo directo de ciudadanos de Pedro Escobedo que exigen legalidad en servicios de corralón.
De aprobarse, las autoridades federales y estatales tendrían que informar sobre las acciones emprendidas para regularizar la operación del establecimiento señalado.