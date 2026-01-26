Querétaro, 26 de enero de 2026. — La Comisión de Educación y Cultura del Congreso de Querétaro analiza y dictamina de manera inmediata todas las iniciativas, exhortos y propuestas para evitar rezago legislativo y predicar con el ejemplo ante otras comisiones.

El presidente de la comisión, Paul Ospital Carrera, aseguró que el compromiso legislativo es no tener pendientes en los trabajos parlamentarios, destacando que actualmente solo mantienen dos iniciativas en proceso y durante la sesión dictaminaron una de ellas por unanimidad, aprobando reforma que prohíbe discriminación a estudiantes embarazadas.

"Esconder las iniciativas no es la solución en términos legislativos ni para la discusión pública", sostuvo Ospital Carrera, quien reiteró que para exigir al resto de las comisiones que no tengan rezago legislativo en Querétaro, la Comisión de Educación debe demostrar eficiencia en el análisis y dictaminación de propuestas presentadas por legisladores de todas las bancadas sin distinción partidista.

El diputado por Movimiento Ciudadano explicó que la comisión aprobó por unanimidad la iniciativa de reforma para adicionar el artículo 10Bis a la Ley de Educación del Estado de Querétaro, que prohíbe cualquier forma de discriminación, restricción o expulsión escolar a mujeres estudiantes en estado de embarazo o a jóvenes en situación de paternidad.

La propuesta fue presentada por el diputado Enrique Correa Sada y busca garantizar permanencia educativa sin discriminación en instituciones públicas y privadas.

Ospital Carrera reconoció que este tipo de iniciativas buscan defender y ampliar derechos de las juventudes queretanas, recordando que el estado debe brindar todas las garantías para que estudiar sea un derecho, no un privilegio.

El legislador enfatizó que la Comisión de Educación de Querétaro mantiene ritmo de trabajo legislativo que permite atender oportunamente demandas del sector educativo sin acumular asuntos pendientes que retrasen implementación de reformas necesarias.

¿Cuántas iniciativas tiene pendientes la Comisión de Educación?

La comisión legislativa mantiene únicamente dos iniciativas en proceso de análisis, lo que representa nivel mínimo de rezago en comparación con otras comisiones del Congreso queretano.

En la sesión estuvieron presentes Sinuhé Piedragil como secretario, Edgar Inzunza como integrante, además de los diputados Enrique Correa y Teresita Calzada, quienes avalaron el dictamen favorable a la reforma educativa que protege derechos de estudiantes en maternidad y paternidad.

El trabajo legislativo de la Comisión de Educación y Cultura se consolida como modelo de eficiencia parlamentaria en el Congreso de Querétaro, donde el análisis inmediato de propuestas permite que reformas educativas no permanezcan estancadas en comisiones mientras el sector educativo requiere actualización normativa que responda a necesidades contemporáneas de estudiantes y docentes en la entidad.