San Juan del Río, 23 de enero de 2026. —El senador Agustín Dorantes Lámbarri realizó una gira de trabajo en San Juan del Río y Tequisquiapan para atender directamente las demandas del sector comercial y las comunidades rurales. Durante los recorridos, escuchó a representantes de 21 tianguis y mercados, 75 delegados de comunidades y taxistas de Tequisquiapan, con el objetivo de gestionar soluciones ante autoridades estatales y federales. Dorantes enfatizó su compromiso de mantener cercanía con los sectores productivos y sociales de la región, reiterando que su método de trabajo incluye presencia constante en territorio y seguimiento puntual a las demandas ciudadanas.
En el Portal del Diezmo de San Juan del Río, el legislador federal se reunió con líderes y representantes del comercio popular que operan en espacios públicos del municipio. Los comerciantes expusieron la necesidad de mejorar la infraestructura de sus áreas de trabajo, desde techumbres y piso firme hasta servicios básicos como agua potable y electricidad. Dorantes recordó que durante su gestión como Secretario de Desarrollo Social logró la construcción de la plancha del tianguis de Las Garzas, así como mejoras en el tianguis de Fundadores y el mercado Juárez, obras que mejoraron las condiciones laborales de cientos de familias que dependen del comercio popular en San Juan del Río.
El senador también destacó su experiencia en gestión territorial comparándola con administraciones anteriores. "Visito mucho, recorro mucho y trato de estar en la calle el mayor tiempo posible. Lo que quiero es que vean que me comprometo, le doy seguimiento y cumplo", expresó ante los comerciantes, quienes agradecieron el acercamiento directo y solicitaron agilidad en los procesos de mejoramiento de espacios comerciales.
Delegados municipales plantean necesidades de infraestructura en San Juan del Río
Posteriormente, Dorantes sostuvo un encuentro con representantes de las 75 delegaciones municipales de San Juan del Río, quienes expusieron problemáticas relacionadas con servicios públicos, infraestructura vial, alumbrado público y equipamiento comunitario. El legislador reconoció el trabajo que realizan los delegados como enlace entre las comunidades y el gobierno municipal, ofreciendo su capacidad de gestión ante instancias federales y estatales para canalizar recursos que atiendan las necesidades más urgentes.
"Me comprometo a ser un recipiente de sus necesidades, ayudarlos a organizarse y tocar las puertas correctas para que las gestiones tengan resultados concretos", señaló Dorantes ante los delegados. La gira de trabajo en San Juan del Río incluyó el compromiso de dar seguimiento puntual a cada una de las solicitudes planteadas, estableciendo un mecanismo de comunicación directa con las delegaciones para evaluar avances y ajustar estrategias de gestión según sea necesario.
Los delegados coincidieron en que la atención directa del senador representa una oportunidad para fortalecer la relación entre las comunidades rurales y las instancias de gobierno federal, especialmente en programas de infraestructura social, conectividad y servicios básicos que históricamente han presentado rezagos en zonas alejadas de la cabecera municipal.
En Tequisquiapan, el senador atendió a operadores del transporte público local que plantearon inquietudes sobre los procesos de regularización de concesiones y la necesidad de impulsar estrategias de promoción turística que fortalezcan la actividad económica del municipio. Los taxistas expusieron que el sector enfrenta competencia irregular y demandaron apoyo para mejorar las condiciones operativas del servicio, considerando que Tequisquiapan es uno de los principales destinos turísticos de Querétaro.
¿Qué compromisos adquirió el senador Dorantes durante su gira de trabajo en San Juan del Río?
Dorantes se comprometió a gestionar ante las instancias correspondientes recursos para mejorar la infraestructura de tianguis y mercados, así como canalizar solicitudes de las delegaciones municipales ante dependencias estatales y federales. También ofreció acompañamiento a los taxistas de Tequisquiapan en procesos de regularización y promoción del turismo regional.
El senador enfatizó que su trabajo legislativo se distingue por mantener contacto permanente con los sectores productivos y sociales de Querétaro, lo que permite identificar necesidades reales y priorizar gestiones con base en diagnósticos directos. La gira de trabajo en San Juan del Río forma parte de un esquema de recorridos sistemáticos que el legislador realiza en los 18 municipios del estado para mantener presencia territorial y dar seguimiento a compromisos previos.
Al cierre de la jornada, Dorantes reiteró que la gestión legislativa efectiva requiere trabajo de campo constante, capacidad de articulación con gobiernos locales y seguimiento puntual a las demandas ciudadanas. El senador anunció que en las próximas semanas presentará un calendario de recorridos por otros municipios queretanos, manteniendo el mismo esquema de atención directa a sectores productivos y organizaciones sociales como parte de su agenda de trabajo en el Senado de la República.