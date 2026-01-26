Querétaro, 26 de enero de 2026. — El diputado local Enrique Correa Sada lanzó un desafío directo a las bancadas de Morena y del Partido del Trabajo para llevar al Pleno del Congreso de Querétaro el dictamen sobre despenalización del aborto y someterlo a votación pública.

El legislador independiente acusó que diputados de estos partidos son valientes para declarar postura en ruedas de prensa, pero evitan votar el tema frente a la sociedad por temor a consecuencias políticas, señalando diferencia entre declaraciones mediáticas y postura real de legisladores queretanos.

"Quiero ver que lo hagan frente a toda la sociedad, que enfrenten a la ciudadanía y digan su postura real y honesta. Muchos frente a las cámaras dicen una cosa y en la realidad piensan otra", sostuvo Correa Sada, quien cuestionó la congruencia de legisladores que debaten despenalización del aborto en medios de comunicación pero no impulsan la discusión en el recinto legislativo donde se requiere voto público y registro oficial de posiciones políticas.

Debate despenalización aborto Querétaro enfrenta resistencia política en Congreso

El diputado acusó que existe diferencia sustancial entre lo que algunos legisladores declaran ante medios y lo que realmente están dispuestos a votar en tribuna, considerando que temen costo político entre sus bases electorales.

Correa Sada coincidió con la diputada Juliana Quintanar en la necesidad de fortalecer políticas públicas para mujeres embarazadas que enfrentan maternidad, señalando que la discusión sobre la vida debe ir acompañada de acciones concretas más allá de posturas ideológicas.

El legislador cuestionó que existan recursos públicos para distintos programas sociales, pero no apoyos suficientes para mujeres que están formando a la próxima generación de mexicanas y mexicanos.

Correa Sada advirtió sobre la disminución acelerada de la tasa de natalidad en México y las consecuencias demográficas que ello puede traer, como ya ocurre en naciones europeas que enfrentan envejecimiento poblacional y reducción de fuerza laboral.

¿Qué propone Correa Sada para apoyar a estudiantes embarazadas?

El diputado recordó que hace meses presentó iniciativa enfocada en proteger a estudiantes embarazadas y a madres y padres en etapa estudiantil, obligando a instituciones educativas a otorgar facilidades académicas para evitar deserción escolar.

La propuesta busca que escuelas públicas y privadas implementen adecuaciones curriculares que permitan continuidad educativa de jóvenes en situación de maternidad o paternidad sin comprometer su formación académica.

Correa Sada reconoció que las condiciones laborales y sociales actuales colocan a las mujeres en situación de desventaja estructural, mencionando falta de guarderías, limitados permisos de maternidad y ausencia de red de apoyo suficiente.

El legislador indicó que la defensa de la vida debe abordarse desde perspectiva integral con políticas públicas permanentes en Querétaro, no solo desde fechas conmemorativas, considerando que se trata de tarea que involucra a los tres niveles de gobierno y a la sociedad en su conjunto.

El reto del diputado independiente a las bancadas de Morena y PT busca forzar discusión pública sobre tema que ha dividido opiniones en el Congreso queretano, donde la despenalización del aborto permanece en comisiones sin avanzar a votación en Pleno pese a declaraciones públicas de algunos legisladores favorables a la iniciativa que no se traducen en acciones legislativas concretas.