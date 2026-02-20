Diputada Díaz Gayou se excusa de fiscalizar a Tequisquiapan en Congreso de Querétaro

Comisión de Vigilancia declara receso tras desacuerdo sobre excusa de su presidenta en tema de fiscalización municipal.

Sesión de la Comisión de Vigilancia de Cuentas Públicas en el Congreso de Querétaro sobre fiscalización cuenta pública Tequisquiapan

La diputada Claudia Díaz Gayou, presidenta de la Comisión de Vigilancia, solicitó excusarse de la revisión de la cuenta pública de Tequisquiapan.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 20, 2026
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 20 de febrero de 2026. —La Comisión Especial de Vigilancia del Informe General e Informes Individuales de las Cuentas Públicas en el Congreso de Querétaro entró en receso tras un desacuerdo entre legisladores, luego de que su presidenta, la diputada Claudia Díaz Gayou, revelara que solicitó formalmente ser excusada de participar en la revisión de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2024 del municipio de Tequisquiapan. La sesión fue suspendida con dos votos a favor y uno en contra.

El conflicto surgió durante una sesión de trabajo que originalmente contemplaba un solo punto en el orden del día: la solicitud de información a la Entidad de Fiscalización del Estado de Querétaro.

Sin embargo, el diputado Luis Antonio Zapata Guerrero cuestionó que la excusa presentada por Díaz Gayou ante la Mesa Directiva no figurara en los temas a tratar, lo que abrió un debate no previsto entre los integrantes de la comisión.

La legisladora explicó que, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dirigió un oficio a la diputada María Georgina Guzmán Álvarez, presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura, para solicitar ser excluida de cualquier forma de atención, tramitación o resolución relacionada con la fiscalización de la cuenta pública de Tequisquiapan.

Díaz Gayou precisó que dicho oficio fue turnado el pasado 3 de febrero, pero al momento de la sesión no había recibido respuesta sobre la procedencia o improcedencia de su solicitud.

También pidió que, en caso de que no fuera posible abstenerse, se le establecieran instrucciones para garantizar una atención imparcial y objetiva del asunto.

Desacuerdo entre legisladores frena avance de la comisión

Ante la revelación, el diputado Zapata Guerrero señaló que la comisión había recibido la información del municipio de Tequisquiapan desde tiempo atrás, por lo que consideró tardía la excusa presentada por la presidenta. Al no existir consenso sobre cómo proceder, solicitó formalmente un receso.

El diputado Ulises Gómez de la Rosa, secretario de la comisión, propuso que la solicitud de receso fuera sometida a votación. Díaz Gayou accedió con base en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Querétaro y la propuesta fue aprobada con dos votos a favor y uno en contra.

Con la suspensión de actividades, queda pendiente tanto la resolución sobre la excusa de la diputada Díaz Gayou como el avance en la revisión de la cuenta pública de Tequisquiapan correspondiente al ejercicio fiscal 2024.

En la sesión también estuvieron presentes los diputados Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz y los integrantes formales de la comisión legislativa de la LXI Legislatura.

gobierno congreso legislatura tequisquiapan

