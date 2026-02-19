México, 19 de febrero de 2026.- Quien de manera reiterada vigile, persiga o intente comunicarse con otra persona afectando su vida cotidiana enfrentará penas de uno a cuatro años de prisión y multas de hasta 410 Unidades de Medida y Actualización (UMA), conforme a la reforma impulsada en la Cámara de Diputados conocida como Ley Valeria.
La diputada federal Abigail Arredondo Ramos informó que la iniciativa busca combatir el hostigamiento sistemático que padecen principalmente mujeres en el país.
La reforma lleva el nombre de Valeria Macías, una joven que fue hostigada durante cinco años por su expareja sin que las autoridades contaran con herramientas legales suficientes para intervenir.
Antes de esta modificación al marco penal, las víctimas de stalking en México carecían de un tipo penal específico para denunciar conductas de vigilancia, persecución y contacto no deseado de forma reiterada.
Arredondo Ramos explicó que la Ley Valeria tipifica como delito la conducta de quien, de manera sistemática, vigile, persiga o intente establecer comunicación con otra persona por cualquier medio, alterando su tranquilidad y vida cotidiana. "Afectando su tranquilidad y su salud", señaló la legisladora al recordar el caso que inspiró la reforma.
Redes sociales agravan el acoso contra mujeres
La diputada federal advirtió que las redes sociales han potenciado los casos de hostigamiento en el país, particularmente contra mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad. A su juicio, las plataformas digitales facilitan que los agresores mantengan contacto no deseado con sus víctimas a pesar de las denuncias previas.
La legisladora priista subrayó que las penas se incrementarán cuando la víctima sea menor de edad o se encuentre en condición de vulnerabilidad, lo que amplía la protección para los sectores más expuestos a este tipo de violencia de género en México. Además, la reforma contempla que el delito puede configurarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo plataformas digitales.
Con la aprobación de esta ley, México se suma a los países que tipifican el stalking como conducta delictiva independiente. La reforma fue respaldada por diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y representa un avance en el marco normativo para proteger a las víctimas de hostigamiento reiterado.