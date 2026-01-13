Congreso de Querétaro avanza en Ley de Autismo con AMEQ

Presidenta Ginna Guzmán recibe a director Gerardo Cuanalo para integrar visión de movilidad incluyente en iniciativa legislativa que busca mejorar calidad de vida.

Querétaro, 13 de enero de 2026. — La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro, Ginna Guzmán, recibió al director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, en una mesa de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la propuesta de Ley de Autismo.

Durante el encuentro se revisaron los alcances de la iniciativa legislativa y la importancia de integrar una visión de movilidad incluyente para personas con esta condición.

La legisladora destacó la disposición y apertura de la AMEQ para construir en conjunto una legislación sensible, técnica y alineada a las necesidades reales de la ciudadanía queretana.

La reunión permitió analizar aspectos específicos relacionados con movilidad incluyente que deberán considerarse en la propuesta legislativa.

La participación de la AMEQ resulta fundamental para garantizar que el marco normativo contemple las necesidades de desplazamiento de personas con autismo en el estado.

Guzmán reafirmó el compromiso de la Mesa Directiva de impulsar leyes que mejoren la calidad de vida de las y los queretanos. La colaboración interinstitucional busca construir una normativa que responda de manera efectiva a las necesidades de este sector de la población.

Legislación técnica y sensible

La presidenta del Congreso enfatizó que la construcción de la Ley de Autismo requiere un enfoque técnico y sensible que considere las experiencias y necesidades reales de las familias queretanas.

La integración de la perspectiva de movilidad representa un componente esencial para garantizar accesibilidad universal.

El director Cuanalo Santos compartió la visión de la AMEQ sobre los retos que enfrentan las personas con autismo en materia de transporte público y espacios de circulación.

El funcionario expresó la disposición de la dependencia para colaborar en la construcción del marco legal.

La mesa de trabajo forma parte del proceso legislativo que busca dotar a Querétaro de herramientas jurídicas para proteger los derechos de las personas con autismo.

La iniciativa contempla diversos aspectos relacionados con salud, educación, inclusión laboral y movilidad urbana.

Mesa Directiva impulsa agenda de inclusión

La presidenta Ginna Guzmán ha impulsado desde la Mesa Directiva una agenda legislativa enfocada en temas de inclusión y derechos humanos.

La propuesta de Ley de Autismo se suma a otras iniciativas orientadas a fortalecer el marco legal en materia de discapacidad y condiciones del neurodesarrollo.

El Congreso de Querétaro trabaja en la construcción de consensos con autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil y familias para garantizar que la legislación responda a las necesidades identificadas por quienes viven directamente estas situaciones.

La AMEQ ha manifestado su compromiso de incorporar en sus políticas públicas criterios de accesibilidad que faciliten la movilidad de personas con distintas condiciones. Esta colaboración con el Poder Legislativo permitirá alinear las estrategias operativas con el marco normativo estatal.

