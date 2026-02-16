Querétaro, 16 de febrero de 2026. — La Comisión de Salud del Congreso de Querétaro aprobó la reforma al artículo 75 de la Ley de Salud en materia de salud mental, aunque con la abstención del diputado Eric Silva Hernández, quien cuestionó que la modificación no aborda el combate al suicidio, un problema que calificó como creciente en la entidad.
El legislador consideró que la reforma no genera un impacto real en la política pública estatal.
Silva Hernández argumentó que la Secretaría de Salud ya desarrolla programas y acciones de bienestar y prevención con componentes vinculados a la salud mental en Querétaro, por lo que las modificaciones podrían resultar reiterativas. A su juicio, la reforma debió abordar con mayor profundidad el tema del suicidio.
El dictamen establece que la dependencia deberá implementar acciones de coordinación con los integrantes del Consejo Estatal de Salud y la Secretaría de la Juventud para fortalecer la promoción de la salud mental, con énfasis en grupos prioritarios y zonas en situación de marginalidad.
La reforma también contempla un enfoque transversal para la atención de la población en general. Sin embargo, hasta el momento no se precisaron cifras de inversión, número de beneficiarios ni plazos de implementación para las acciones que mandata la nueva disposición.
El dictamen deberá ser votado por el pleno del Congreso. El cuestionamiento de Silva Hernández abre la posibilidad de que el tema del suicidio en Querétaro se aborde en una iniciativa posterior con mayor alcance.