Diputado cuestiona reforma de salud mental en Querétaro por omitir suicidio

Eric Silva se abstiene y señala que la modificación al artículo 75 no genera impacto real en política pública.

Comisión de Salud del Congreso de Querétaro aprueba reforma de salud mental con abstención por omisión de combate al suicidio

Eric Silva Hernández, diputado integrante de la Comisión de Salud, se abstuvo de votar la reforma en materia de salud mental.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 16, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 16 de febrero de 2026. — La Comisión de Salud del Congreso de Querétaro aprobó la reforma al artículo 75 de la Ley de Salud en materia de salud mental, aunque con la abstención del diputado Eric Silva Hernández, quien cuestionó que la modificación no aborda el combate al suicidio, un problema que calificó como creciente en la entidad.

El legislador consideró que la reforma no genera un impacto real en la política pública estatal.

Silva Hernández argumentó que la Secretaría de Salud ya desarrolla programas y acciones de bienestar y prevención con componentes vinculados a la salud mental en Querétaro, por lo que las modificaciones podrían resultar reiterativas. A su juicio, la reforma debió abordar con mayor profundidad el tema del suicidio.

El dictamen establece que la dependencia deberá implementar acciones de coordinación con los integrantes del Consejo Estatal de Salud y la Secretaría de la Juventud para fortalecer la promoción de la salud mental, con énfasis en grupos prioritarios y zonas en situación de marginalidad.

La reforma también contempla un enfoque transversal para la atención de la población en general. Sin embargo, hasta el momento no se precisaron cifras de inversión, número de beneficiarios ni plazos de implementación para las acciones que mandata la nueva disposición.

El dictamen deberá ser votado por el pleno del Congreso. El cuestionamiento de Silva Hernández abre la posibilidad de que el tema del suicidio en Querétaro se aborde en una iniciativa posterior con mayor alcance.

gobiernosalud mentalleyes

Reciente

Avenida Bernardo Quintana en Querétaro donde se proyectaba Bicivía recreativa pausada por municipio.
Querétaro

Municipio pausa Bicivía recreativa en Bernardo Quintana en Querétaro

Felifer Macías prioriza seguridad vial con cruces seguros para ciclistas y peatones sobre nuevos proyectos recreativos

Nuevo parque público en colonia Palmares delegación Epigmenio González Querétaro con trotapista y área de calistenia
Editorial

5.9 mdp para nuevo parque en colonia Palmares de Querétaro

Municipio entrega espacio deportivo y recreativo que beneficia a más de 2 mil 200 habitantes en Epigmenio González.

Silvia Amaya Llano rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro informa resultados de auditoría federal a la UAQ
Querétaro

UAQ supera auditoría federal sin observaciones resarcitorias ni penales

Silvia Amaya Llano asegura que la institución fortalece sus procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Ex Hacienda Cerro Gordo centro de atención municipal en zona oriente de San Juan del Río Querétaro
San Juan del Río

Ex Hacienda Cerro Gordo atiende a más de 15 mil personas en San Juan del Río

Centro de atención municipal en zona oriente concentra servicios de registro civil, desarrollo social y finanzas.