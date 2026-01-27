Obesidad infantil afecta a 390M; Querétaro refuerza prevención

Querétaro, 27 de enero de 2026. — Más de 390 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años presentaban sobrepeso en 2022 según la Organización Mundial de la Salud, de los cuales 160 millones vivían con obesidad infantil.

En la entidad, los nutriólogos trabajan en prevención mediante educación alimentaria que combate enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y padecimientos cardiovasculares desde edades tempranas.

La Secretaría de Salud estatal reconoció este lunes la labor de profesionales de la nutrición con motivo del Día Nacional de la Nutrióloga y el Nutriólogo.

Estos especialistas diseñan planes de alimentación adecuados a cada etapa de la vida y condiciones de salud específicas, explicó la dependencia mediante comunicado.

Brigadas atendieron a 22 mil personas durante 2025

El personal de la Brigada de Estilos Saludables de Servicios de Salud del Estado otorgó 103 acciones de alimentación correcta en el estado, 60 de actividad física, 50 de consumo de agua y 48 de etiquetado nutrimental entre enero y diciembre de 2025. Las intervenciones beneficiaron a 22 mil 805 personas en la entidad.

Nutri\u00f3logos brindan educaci\u00f3n alimentaria para prevenir obesidad infantil en Quer\u00e9taro Profesionales de la nutrición en Querétaro diseñan planes de alimentación para prevenir enfermedades crónicas en población infantil.

Los nutriólogos funcionan como educadores que brindan información basada en evidencia científica para combatir mitos populares que afectan la salud.

La obesidad representa un factor de riesgo para diabetes, enfermedades cardiovasculares y trastornos musculoesqueléticos como osteoartritis, una enfermedad degenerativa altamente incapacitante, además de algunos tipos de cáncer.

¿Cómo previenen los nutriólogos la obesidad infantil?

Los profesionales participan en la educación de madres sobre lactancia materna exclusiva como base de nutrición desde el nacimiento.

La brigada otorgó 22 acciones de lactancia materna durante el año pasado como estrategia para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles en niños.

La prevención de obesidad infantil en Querétaro requiere trabajo desde edades tempranas mediante orientación alimentaria en infancia, adolescencia, embarazo y edad adulta, señaló la Secretaría de Salud.

Los nutriólogos utilizan herramientas de educación alimentaria para prevenir y controlar enfermedades crónicas que afectan la calidad de vida de la población queretana.

