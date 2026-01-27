El Marqués, 27 de enero de 2026.- El gobierno de Querétaro certificó dos edificios municipales de El Marqués como Entornos Laborales Saludables y 100 por ciento Libres de Humo de Tabaco y Emisiones. La titular de la Secretaría de Salud (SESA), Martina Pérez Rendón, entregó las placas de reconocimiento a la Coordinación Municipal de Protección Civil y al Instituto Municipal de Protección Animal, que implementaron acciones para fortalecer la salud y el bienestar de sus trabajadores.

Pérez Rendón explicó que la certificación de espacios saludables en El Marqués fortalece las acciones preventivas y la adopción de estilos de vida saludables en el entorno laboral. La estrategia incide en los determinantes sociales de la salud dentro de los espacios de trabajo municipales.

Martina Pérez Rendón, titular de SESA Querétaro, durante la entrega de placas de certificación de Entornos Laborales Saludables en El Marqués. rotativo.com.mx

La coordinadora de Gabinete del municipio, Claudia Martínez Guevara, detalló que el personal de ambas dependencias estableció un plan de trabajo enfocado en el cuidado integral de su salud. Este programa permitió alcanzar los estándares requeridos para obtener la certificación estatal.

Certificación espacios saludables incluye detecciones y vacunación en El Marqués

El director de la Jurisdicción Sanitaria No. 1, Pedro Muñiz Ugalde, informó que el proceso de certificación incluyó mediciones antropométricas, detección de enfermedades y aplicación de vacunas al personal de los dos edificios. Las acciones de salud laboral en Querétaro también contemplaron capacitaciones sobre alimentación correcta, consumo de agua simple, etiquetado nutrimental, actividad física, lactancia materna y prevención del consumo de tabaco y alcohol.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos al personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 y del municipio por el trabajo coordinado en la creación de espacios laborales seguros y saludables. La certificación beneficia directamente a los trabajadores de Protección Civil y del Instituto Municipal de Protección Animal de la demarcación.

Al evento asistieron el subcoordinador general Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), Francisco José Rivera Pesquera; la presidenta del Sistema Municipal DIF de El Marqués, Alma Adriana Guzmán Ruíz; la directora del Consejo Estatal Contra las Adicciones, Gabriela Jiménez Botello; el director de Protección Civil, Alejandro Vázquez Mellado Larracoechea, y la directora del Instituto Municipal de Protección Animal, Haide Aidaly Arreola Botello.

La certificación forma parte de la estrategia estatal de salud preventiva que promueve entornos laborales libres de factores de riesgo, consolidando el compromiso del gobierno de Querétaro con la calidad de vida de los trabajadores del sector público municipal.