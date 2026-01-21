Huimilpan, 21 de enero de 2026. - La Secretaría de Salud de Querétaro entregó placas de certificación a dos edificios del municipio de Huimilpan como Entornos Laborales Saludables y 100 por ciento Libres de Humo de Tabaco.

El reconocimiento acredita el compromiso institucional orientado a la protección y promoción de la salud de trabajadores municipales de Huimilpan, informó la titular de la dependencia estatal, Martina Pérez Rendón.

Los entornos laborales saludables fomentan hábitos y condiciones que impulsan conductas favorables para la salud. La estrategia apoya la adopción de prácticas que mejoran la calidad de vida de las personas trabajadoras y contribuye a la reducción de factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y obesidad, explicó Pérez Rendón.

Martina Pérez Rendón, titular de la Secretaría de Salud de Querétaro, durante ceremonia de entrega de certificación en Huimilpan. rotativo.com.mx

El presidente municipal de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, destacó que esta certificación de entornos laborales saludables representa el resultado de la transformación de los espacios laborales en entornos que promueven la salud física.

El programa fortalece el bienestar emocional y fomenta una cultura de prevención entre los servidores públicos del municipio.

Los edificios certificados corresponden a la Secretaría de Administración y la Jefatura de Comercio del municipio de Huimilpan. El director de la Jurisdicción Sanitaria número uno, Pedro Muñiz Ugalde, precisó que el proceso incluyó valoraciones nutricionales al personal y orientación alimentaria para promover una alimentación saludable en Querétaro. Las autoridades desarrollaron sesiones de actividad física como parte de las acciones implementadas.

La ceremonia contó con la presencia del subcoordinador general Médico de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, Francisco José Rivera Pesquera, y del Consejo Estatal Contra las Adicciones, José Juan Piña Tasabia.

Las autoridades entregaron reconocimientos al personal de la Jurisdicción Sanitaria número uno y del municipio por la labor realizada en la implementación del programa de salud.

Morales Martínez reconoció la participación de la presidenta del DIF Municipal, Ana Karen De Servín Servín, y la regidora de Salud de Huimilpan, Alma Lidia Urías Hernández, en el proceso de certificación.