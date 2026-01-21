Huimilpan recibe 12 cuartos adicionales en programa estatal

Luis Nava supervisó la entrega de cuartos adicionales en el municipio donde 12 familias fueron beneficiadas de las 250 entregas realizadas a nivel estatal durante 2025.

Luis Nava, secretario de Desarrollo Social de Querétaro, durante supervisión de cuartos adicionales en Huimilpan.

Ene 21, 2026
Huimilpan, 21 de enero de 2026. - El secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, realizó una visita de supervisión de cuartos adicionales en el municipio de Huimilpan con el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda y brindar espacios más dignos a las familias.

Durante su recorrido, el funcionario destacó que a nivel estatal en 2025 se entregaron 250 cuartos adicionales, de los cuales 12 corresponden a Huimilpan, beneficiando directamente a familias que ahora cuentan con mayor espacio, seguridad y bienestar en sus hogares.

"Aquí estamos con usted, vamos a estar en la calle, en las colonias, en las comunidades tocando las puertas y viniéndolos a visitar, haciendo equipo con el presidente municipal para ponernos a sus órdenes y a trabajar", expresó Nava durante la supervisión.

El titular de la dependencia recorrió comunidades beneficiadas del programa de vivienda junto con autoridades municipales para constatar el impacto de las entregas.

Como parte de esta supervisión, Luis Nava y el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales Martínez, visitaron a la señora María Margarita Mendoza Becerra en la comunidad de Lagunillas.

Durante la visita, ambos funcionarios constataron el impacto de este programa, mismo que contribuye a reducir el hacinamiento y a fortalecer la calidad de vida de las familias beneficiarias en el municipio.

El secretario reiteró que estas acciones forman parte del compromiso del gobernador Mauricio Kuri de impulsar programas sociales que atiendan necesidades reales, especialmente en comunidades que requieren mejores condiciones de vivienda para su desarrollo integral.

Nava precisó que el programa de cuartos adicionales en Querétaro representa una estrategia permanente para reducir el rezago habitacional en los municipios del estado.

Las 12 familias de Huimilpan beneficiadas forman parte de las 250 entregas realizadas durante 2025 a nivel estatal, lo que representa un avance significativo en la atención a las necesidades de vivienda digna.

El programa busca proporcionar espacios adicionales que permitan a las familias contar con mayor privacidad, seguridad y condiciones apropiadas para el desarrollo de sus integrantes.

