Atrapan a hombre por tentativa de homicidio en La Piedad, Querétaro

Por Diario Rotativo Mar 11, 2026
Querétaro, 11 marzo de 2026. —En atención a un reporte ciudadano en la colonia La Piedad, elementos de la División 1 de la policía municipal detuvieron a un hombre por su probable participación en el delito de tentativa de homicidio, luego de que presuntamente intentara agredir con un arma a otra persona.

Con diversos antecedentes delictivos en su registro, el sujeto quedó a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación jurídica e inicien las investigaciones correspondientes.

La intervención fue activada tras la alerta de vecinos que reportaron la presunta agresión en desarrollo. Los uniformados llegaron al lugar y lograron someter al sujeto antes de que se consumara el ataque.

La División 1 de la policía municipal de Querétaro opera bajo esquemas de reacción inmediata ante llamadas de emergencia en zonas urbanas, y este tipo de actuaciones forma parte de sus protocolos de respuesta ciudadana.

El historial delictivo del detenido podría incidir en la determinación de su situación legal una vez que el Ministerio Público presente los cargos ante el juez de control. La Fiscalía General del Estado de Querétaro tendrá a su cargo la integración de la carpeta de investigación por el delito de tentativa de homicidio, con las diligencias que el caso requiera para acreditar la probable responsabilidad.

Al cierre de esta edición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal no había precisado las circunstancias exactas del incidente ni el tipo de arma con la que el detenido habría intentado agredir a la víctima. Este medio buscará actualización oficial conforme avance el caso.

