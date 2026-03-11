Capturan a 4 presuntos asaltantes de casa de empeño en Querétaro

Coordinación interestatal permite capturar a banda vinculada con robos en cuatro estados.

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro durante operativo de captura de presuntos asaltantes vinculados a robo con violencia en casa de empeño

Agentes de la Policía Estatal de Querétaro ejecutaron el operativo de seguimiento apoyados por el complejo Rhino y la División de Inteligencia tras el robo en la casa de empeño.

Querétaro — 11 de marzo de 2026. —Cuatro individuos presuntamente responsables del robo con violencia a una casa de empeño en el municipio de Querétaro fueron detenidos en Jilotepec, Estado de México, luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro y su homóloga mexiquense establecieron una operación coordinada para localizar a los presuntos asaltantes, quienes habían abandonado la entidad tras cometer el ilícito.

La captura de los asaltantes de la casa de empeño en Querétaro se concretó horas después del reporte inicial, cuando la Policía Estatal desplegó un operativo de análisis apoyado por las herramientas tecnológicas del complejo Rhino y la División de Inteligencia. El trabajo de inteligencia permitió identificar las características del vehículo utilizado y las matrículas asociadas a los presuntos responsables.

Al confirmarse que los cuatro individuos habían cruzado hacia otra entidad, las autoridades queretanas activaron los canales de coordinación con el Estado de México. El vehículo fue localizado mientras circulaba por Jilotepec, donde agentes estatales procedieron a la detención.

De acuerdo con información preliminar sobre los robos vinculados al grupo, la unidad estaría relacionada con múltiples ilícitos registrados en el Estado de México, la Ciudad de México e Hidalgo.

Los detenidos, junto con los indicios asegurados durante el operativo, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la continuación de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro no ha precisado el monto de lo sustraído ni el número de víctimas directas del asalto a la casa de empeño en el municipio capital.

