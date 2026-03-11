El Marqués, 11 de marzo de 2026. —Javier "N", alias "Ajava", fue detenido en este municipio tras el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por homicidio en grado de tentativa cometido en Guanajuato, donde las autoridades lo señalan como probable responsable de los ataques contra dos hombres.

La captura estuvo a cargo de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, durante la operación Sinergia por Querétaro, con la participación de la Policía Municipal de El Marqués y la colaboración de la entidad requirente.

El mandamiento judicial fue emitido por una autoridad de Guanajuato, estado en el que ocurrieron los hechos que se le atribuyen al imputado. El trabajo conjunto entre la PID queretana, el municipio de El Marqués y los investigadores del estado requirente resultó determinante para localizar y asegurar a "Ajava" en territorio queretano.

Formalizada la detención, el sujeto fue trasladado y puesto a disposición de los agentes de investigación guanajuatenses para continuar el proceso penal ante el juzgado competente.

La operación se enmarca en la estrategia Sinergia por Querétaro, esquema que articula a la Fiscalía estatal con corporaciones policiales municipales para el cumplimiento de mandamientos judiciales y la atención de delitos de alto impacto. A través de este mecanismo, la dependencia ha logrado ejecutar órdenes de aprehensión provenientes de otras entidades federativas en territorio queretano.

Con la entrega formal de "Ajava" a las autoridades guanajuatenses, el proceso penal por tentativa de homicidio en agravio de dos personas continuará ante el juez competente en esa entidad. La Fiscalía de Querétaro no proporcionó datos adicionales sobre las circunstancias del ataque ni sobre los antecedentes del detenido.