El Marqués, 5 de febrero de 2026. —La estación del tren México-Querétaro correspondiente a El Marqués se ubicaría en la comunidad de Jesús María, sobre la carretera federal 210, lo que implica un cambio respecto al punto donde originalmente se había planteado su construcción.

Autoridades estatales y municipales trabajan en un plan de movilidad para atender los retos viales que traería consigo la instalación de la terminal ferroviaria en una zona con alta afluencia vehicular.

El sitio considerado se localiza en las inmediaciones del Centro de Atención Municipal, donde ya se desarrollan trabajos de infraestructura para permitir el cruce del ferrocarril mediante un paso superior.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la estación podría instalarse frente a Jesús María, cerca de la base de la Guardia Nacional en El Marqués, lo que haría necesarias obras adicionales para garantizar la conectividad.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado informó que el gobierno estatal y el ayuntamiento de El Marqués colaboran en un esquema de movilidad que será presentado ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, con el objetivo de asegurar el funcionamiento adecuado de la estación y su conexión con el entorno urbano circundante.

Retos viales por estación del tren México-Querétaro en El Marqués

El presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo, señaló que la posible reubicación de la estación representa desafíos importantes en materia vial.

Se trata de una zona con accesos que no están bajo jurisdicción municipal directa, lo que complica las intervenciones necesarias para absorber el flujo de pasajeros y vehículos que generaría la terminal.

El alcalde precisó que las carreteras estatales 210 y 200 requerirían intervenciones específicas para atender el impacto en la movilidad.

Monsalvo confió en que el proyecto contemple mejoras sobre ambas vialidades, considerando que la llegada del tren a El Marqués transformará la dinámica de tránsito en esa zona del municipio.

El plan de movilidad que preparan las autoridades buscará articular rutas de acceso, transporte público y estacionamiento en torno a la futura estación, a fin de que la infraestructura ferroviaria se integre de forma funcional al desarrollo urbano de Jesús María y sus comunidades aledañas.