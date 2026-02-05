Estación del tren México-Querétaro se ubicaría en Jesús María, El Marqués

Gobierno estatal y municipio preparan plan de movilidad ante reubicación de estación ferroviaria.

Zona de Jesús María en El Marqués donde se ubicaría la estación del tren México-Querétaro sobre la carretera federal 210

La carretera federal 210, a la altura de Jesús María, es el punto donde se proyecta la terminal ferroviaria.

Foto: Gobierno de México.
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 05, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

El Marqués, 5 de febrero de 2026. —La estación del tren México-Querétaro correspondiente a El Marqués se ubicaría en la comunidad de Jesús María, sobre la carretera federal 210, lo que implica un cambio respecto al punto donde originalmente se había planteado su construcción.

Autoridades estatales y municipales trabajan en un plan de movilidad para atender los retos viales que traería consigo la instalación de la terminal ferroviaria en una zona con alta afluencia vehicular.

El sitio considerado se localiza en las inmediaciones del Centro de Atención Municipal, donde ya se desarrollan trabajos de infraestructura para permitir el cruce del ferrocarril mediante un paso superior.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la estación podría instalarse frente a Jesús María, cerca de la base de la Guardia Nacional en El Marqués, lo que haría necesarias obras adicionales para garantizar la conectividad.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado informó que el gobierno estatal y el ayuntamiento de El Marqués colaboran en un esquema de movilidad que será presentado ante la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, con el objetivo de asegurar el funcionamiento adecuado de la estación y su conexión con el entorno urbano circundante.

Retos viales por estación del tren México-Querétaro en El Marqués

El presidente municipal de El Marqués, Rodrigo Monsalvo, señaló que la posible reubicación de la estación representa desafíos importantes en materia vial.

Se trata de una zona con accesos que no están bajo jurisdicción municipal directa, lo que complica las intervenciones necesarias para absorber el flujo de pasajeros y vehículos que generaría la terminal.

El alcalde precisó que las carreteras estatales 210 y 200 requerirían intervenciones específicas para atender el impacto en la movilidad.

Monsalvo confió en que el proyecto contemple mejoras sobre ambas vialidades, considerando que la llegada del tren a El Marqués transformará la dinámica de tránsito en esa zona del municipio.

El plan de movilidad que preparan las autoridades buscará articular rutas de acceso, transporte público y estacionamiento en torno a la futura estación, a fin de que la infraestructura ferroviaria se integre de forma funcional al desarrollo urbano de Jesús María y sus comunidades aledañas.

gobiernoinfraestructuratren mx-qrorodrigo monsalvo

Reciente

Citlali Hernández, secretaria federal de las Mujeres, durante visita a Querétaro por despenalización del aborto 2026
Querétaro

Congreso de Querétaro en desacato por no despenalizar aborto: Citlali Hernández

Secretaría de las Mujeres anuncia diálogo con legisladores queretanos y no descarta ruta jurídica para cumplir mandato de la SCJN.

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, durante mensaje por aniversario de la Constitución México 2026
Querétaro

Constitución abraza diversidad y amplía derechos: Hugo Aguilar Ortiz

Presidente de la SCJN reconoce avances en derechos indígenas, igualdad y reforma judicial en aniversario constitucional.

Pancho Domínguez Servién habla sobre aspirantes del PAN a la gubernatura de Querétaro 2027 tras salida de Del Prete
Querétaro

"Siguen cuatro jugando": Pancho Domínguez sobre candidatura del PAN en Querétaro

Domínguez Servién descarta más bajas tras salida de Del Prete y señala que decisión final recae en el gobernador Kuri.

Ricardo Monreal informa sobre plazo para presentar reforma electoral de Sheinbaum ante el Congreso en febrero de 2026
Querétaro

Reforma electoral de Sheinbaum llegaría al Congreso en febrero: Monreal

Monreal confirma plazo de dos semanas para enviar iniciativa de reforma electoral al Congreso.