Querétaro inicia pilotaje vial por obras tren México-QRO

El gobierno municipal habilitará retornos y operará carriles en doble sentido para reducir afectaciones previo al arranque de obras federales el lunes 26 de enero.

Pilotaje de movilidad en Querétaro con retornos habilitados previo a obras tren México-QRO

Gobierno municipal de Querétaro implementa pilotaje vial con habilitación de retornos y carriles en doble sentido para mitigar afectaciones por obras federales.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 24, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, sábado 24 de enero de 2025. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, arrancó este sábado un pilotaje de movilidad en la capital previo al inicio de las obras federales del tren México-Querétaro, con el objetivo de evaluar ajustes viales y mitigar afectaciones a las familias queretanas antes del arranque formal de trabajos el próximo lunes 26 de enero.

Pilotaje de movilidad en Quer\u00e9taro con retornos habilitados previo a obras tren M\u00e9xico-QRO Gobierno municipal de Querétaro implementa pilotaje vial con habilitación de retornos y carriles en doble sentido para mitigar afectaciones por obras federales. rotativo.com.mx

El pilotaje de movilidad en Querétaro contempla la habilitación de retornos vehiculares, el cierre de un carril y la operación del carril restante en doble sentido, todo diseñado para reducir al máximo las afectaciones al tránsito en la capital del estado. La prueba permitirá al gobierno municipal identificar puntos críticos y realizar los ajustes necesarios antes de que la Federación inicie formalmente los trabajos de infraestructura ferroviaria.

Pilotaje de movilidad en Quer\u00e9taro con retornos habilitados previo a obras tren M\u00e9xico-QRO Gobierno municipal de Querétaro implementa pilotaje vial con habilitación de retornos y carriles en doble sentido para mitigar afectaciones por obras federales. rotativo.com.mx

"Este pilotaje contempla la habilitación de retornos, el cierre de un carril y la operación del carril restante en doble sentido, todo pensado para reducir al máximo las afectaciones", explicó Macías Olvera durante el recorrido de supervisión. "Aunque se trata de una obra de carácter federal, en Querétaro nos gusta el orden y hacer bien las cosas. Por eso estamos colaborando, pero también vamos a vigilar de cerca que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada, con seguridad y siempre pensando en el bienestar de las familias".

Pilotaje de movilidad en Quer\u00e9taro con retornos habilitados previo a obras tren M\u00e9xico-QRO Gobierno municipal de Querétaro implementa pilotaje vial con habilitación de retornos y carriles en doble sentido para mitigar afectaciones por obras federales. rotativo.com.mx

Pilotaje de movilidad en Querétaro evalúa impacto antes de obras ferroviarias

El alcalde queretano precisó que el ejercicio de pilotaje vial permitirá evaluar en tiempo real el comportamiento del tráfico vehicular y realizar los ajustes operativos necesarios previo al arranque de las obras del tren México-Querétaro, considerando que los trabajos formales iniciarán el lunes 26 de enero con intervenciones en vialidades principales de la capital.

Pilotaje de movilidad en Quer\u00e9taro con retornos habilitados previo a obras tren M\u00e9xico-QRO Gobierno municipal de Querétaro implementa pilotaje vial con habilitación de retornos y carriles en doble sentido para mitigar afectaciones por obras federales. rotativo.com.mx

Felifer Macías destacó que, aunque se trata de una obra de carácter federal, el municipio de Querétaro y el gobierno estatal mantienen una coordinación permanente con la Federación, así como labores de supervisión directa, para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía y garantizar que los trabajos se ejecuten con los más altos estándares de seguridad y orden.

Pilotaje de movilidad en Quer\u00e9taro con retornos habilitados previo a obras tren M\u00e9xico-QRO Gobierno municipal de Querétaro implementa pilotaje vial con habilitación de retornos y carriles en doble sentido para mitigar afectaciones por obras federales. rotativo.com.mx

La administración municipal enfatizó que el pilotaje de movilidad en Querétaro forma parte de una estrategia preventiva para anticipar escenarios de saturación vial y ajustar la logística operativa antes de que las obras federales del tren México-Querétaro avancen en su etapa de construcción, que contempla intervenciones en diversas zonas de la capital queretana durante los próximos meses.

gobiernoobras publicasinfraestructuratren mx-qrofelifer macias

Reciente

Audiencia judicial por robo a comercio en Querétaro con prisión preventiva justificada
Querétaro capital

Vinculan a proceso a hombre por robo a tienda en El Retablo

El imputado sustrajo mercancía de una tienda de conveniencia durante la madrugada del 18 de octubre de 2025, enfrentando su segunda vinculación a proceso por hechos similares contra la misma cadena comercial.

Reunión entre Fiscalía General de Querétaro y representantes de México Evalúa para presentar estrategia Sinergia por Querétaro
Editorial

Fiscalía de Querétaro presenta Sinergia ante México Evalúa

La Fiscalía General del Estado presentó ante México Evalúa los resultados de Sinergia por Querétaro y anunció iniciativa legislativa para consolidar el modelo de coordinación como instancia del Sistema Estatal de Seguridad.

Sesión de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia donde se aprobó crear la unidad especializada extorsión Querétaro en la LXI Legislatura
Legislatura

Querétaro crea Unidad Especializada contra Extorsión

La LXI Legislatura aprobó reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para establecer área especializada en investigación y persecución del delito de extorsión, alineada con la estrategia nacional de seguridad 2024-2030.

Unidades de emergencia atienden explosión en autotanque en Santa Rosa Jáuregui, Querétaro
Editorial

Explosión en autotanque deja un muerto en Santa Rosa Jáuregui

Protección Civil de Querétaro reportó una deflagración por acumulación de vapores en una unidad de tipo autotanque en la comunidad de Pie de Gallo, que dejó una persona sin vida y otra lesionada que fue trasladada a un hospital.