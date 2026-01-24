Querétaro, sábado 24 de enero de 2025. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, arrancó este sábado un pilotaje de movilidad en la capital previo al inicio de las obras federales del tren México-Querétaro, con el objetivo de evaluar ajustes viales y mitigar afectaciones a las familias queretanas antes del arranque formal de trabajos el próximo lunes 26 de enero.

Gobierno municipal de Querétaro implementa pilotaje vial con habilitación de retornos y carriles en doble sentido para mitigar afectaciones por obras federales. rotativo.com.mx

El pilotaje de movilidad en Querétaro contempla la habilitación de retornos vehiculares, el cierre de un carril y la operación del carril restante en doble sentido, todo diseñado para reducir al máximo las afectaciones al tránsito en la capital del estado. La prueba permitirá al gobierno municipal identificar puntos críticos y realizar los ajustes necesarios antes de que la Federación inicie formalmente los trabajos de infraestructura ferroviaria.

Gobierno municipal de Querétaro implementa pilotaje vial con habilitación de retornos y carriles en doble sentido para mitigar afectaciones por obras federales. rotativo.com.mx

"Este pilotaje contempla la habilitación de retornos, el cierre de un carril y la operación del carril restante en doble sentido, todo pensado para reducir al máximo las afectaciones", explicó Macías Olvera durante el recorrido de supervisión. "Aunque se trata de una obra de carácter federal, en Querétaro nos gusta el orden y hacer bien las cosas. Por eso estamos colaborando, pero también vamos a vigilar de cerca que este proceso se lleve a cabo de manera adecuada, con seguridad y siempre pensando en el bienestar de las familias".

Gobierno municipal de Querétaro implementa pilotaje vial con habilitación de retornos y carriles en doble sentido para mitigar afectaciones por obras federales. rotativo.com.mx

Pilotaje de movilidad en Querétaro evalúa impacto antes de obras ferroviarias

El alcalde queretano precisó que el ejercicio de pilotaje vial permitirá evaluar en tiempo real el comportamiento del tráfico vehicular y realizar los ajustes operativos necesarios previo al arranque de las obras del tren México-Querétaro, considerando que los trabajos formales iniciarán el lunes 26 de enero con intervenciones en vialidades principales de la capital.

Gobierno municipal de Querétaro implementa pilotaje vial con habilitación de retornos y carriles en doble sentido para mitigar afectaciones por obras federales. rotativo.com.mx

Felifer Macías destacó que, aunque se trata de una obra de carácter federal, el municipio de Querétaro y el gobierno estatal mantienen una coordinación permanente con la Federación, así como labores de supervisión directa, para evitar mayores afectaciones a la ciudadanía y garantizar que los trabajos se ejecuten con los más altos estándares de seguridad y orden.

Gobierno municipal de Querétaro implementa pilotaje vial con habilitación de retornos y carriles en doble sentido para mitigar afectaciones por obras federales. rotativo.com.mx

La administración municipal enfatizó que el pilotaje de movilidad en Querétaro forma parte de una estrategia preventiva para anticipar escenarios de saturación vial y ajustar la logística operativa antes de que las obras federales del tren México-Querétaro avancen en su etapa de construcción, que contempla intervenciones en diversas zonas de la capital queretana durante los próximos meses.